Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Αττική τα μέλη του οποίου έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τη διαρροή ρεύματος – 4 συλλήψεις

Τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών, συνέλαβαν αστυνομικοί στην Αττική για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αστυνομική έρευνα συνδέει την ομάδα με μία ληστεία και 15 κλοπές, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 227.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τα μέλη της ομάδας έπαιρναν τηλέφωνο και δήλωναν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις συνομιλίες τους ενημέρωναν τους ενοίκους για ένα δήθεν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού τους και επικαλούνταν κίνδυνο από υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος.

Με αυτή την αιτιολογία ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τα απομακρύνουν ή να τα προστατεύσουν. Στη συνέχεια, τους υποδείκνυαν ένα συγκεκριμένο σημείο στο εσωτερικό της κατοικίας για να αφήσουν τα αντικείμενα αξίας.

Οι πολίτες καλούνταν έπειτα να μετακινηθούν σε άλλο δωμάτιο και να αφήσουν ξεκλείδωτη την κεντρική είσοδο. Τότε, συνεργοί προσέγγιζαν το σπίτι, έμπαιναν σε αυτό και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα πριν τα θύματα αντιληφθούν την κλοπή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε από την Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, απογευματινές ώρες της 28-10-2026, -4- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, έχοντας ως «ορμητήριο» οικία στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, την είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών.

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones) και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένο σημείο εντός της οικίας και να μεταβούν σε διαφορετικό χώρο, αφήνοντας παράλληλα την κεντρική είσοδο ανοιχτή, ώστε οι δράστες να προσεγγίζουν στις οικίες και να αφαιρούν τα αντικείμενα.

Κατόπιν, έτεροι δράστες-συνεργοί (επιχειρησιακή ομάδα) προσέγγιζαν πεζή τις οικίες, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρούσαν τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό» όχημα, αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 39χρονου.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί περίπτωση ληστείας και -15- περιπτώσεις κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό άνω των -227.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το ρεπορτάζ με τη μαρτυρία στο enikos.gr

Μία χαρακτηριστική περίπτωση παραλίγο εξαπάτησης, με το θύμα – ευτυχώς – να καταλαβαίνει την απάτη, είχε φέρει πολύ πρόσφατα στο φως ο enikos.gr.

Το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μία γυναίκα δέχθηκε κλήση στο κινητό της από έναν δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο άνδρας, που ήταν ευγενικός και πειστικός, μιλούσε στη γυναίκα μέχρι εκείνη να φτάσει στο σπίτι της. Ακολούθησε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο.

Ο άνδρας, περίπου 45 ετών, είθπε στη γυναίκα ότι από ένα λάθος υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ κάηκε καλώδιο υψηλής τάσης και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για όλο το τετράγωνο. Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει είτε online καταμέτρηση ρεύματος ή να μεταβεί στο σημείο συνεργείο, αλλά τότε το διαμέρισμα της γυναίκας θα μείνει χωρίς ρεύμα για 2 με 3 ημέρες.

Η γυναίκα όμως είχε καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη και επέλεξε να καταγράψει τον κακοποιό.