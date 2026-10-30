Θεσσαλονίκη: Tροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου – Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη γέφυρα της Βούλγαρη και με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ανετράπη.

Σύμφωνα με το emakedonia, το ατύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, το οποίο κινούταν στη δεξιά λωρίδα, επιχείρησε να αλλάξει πορεία και να εισέλθει στην αριστερή λωρίδα. Κατά την αλλαγή λωρίδας, έφραξε τον δρόμο στο διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά και ένα εξ αυτών να καταλήξει αναποδογυρισμένο.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το ανάλογο προσωπικό για τον απεγκλωβισμό και τη διασφάλιση του χώρου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα οδηγό και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Λόγω της ανατροπής του οχήματος και των επιχειρήσεων των αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν προσωρινά μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας.