Γλυφάδα: «Εγώ μια χαρά τον άκουγα» λέει η μητέρα του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού – Τα χειριστικά μηνύματα σε πρώην του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ψυχισμός του 46χρονου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, αρχικελευστής στον βαθμό, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα και βαρύνεται με την κατηγορία της πυρπόλησης και καύσης τριών συνολικά οχημάτων, δύο πρώην του και ενός συντρόφου πρώην του, αλλά για φωτιά σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα, “φανερώνεται” μέσα από μηνύματα που έστελνε σε μία σύντροφο για να τα ξαναβρούν. Είναι ενδεικτικό, πως αν και αρχικά παραδέχεται κάποιο σφάλμα του, στη συνέχεια επιχειρεί να μοιράσει την ευθύνη της πράξης του και να “φορτώσει” με ενοχές τη γυναίκα. Μάλιστα, δεν σταματά να επιμένει, αν και εκείνη του έχει πει ξεκάθαρα ότι ενοχλεί.

Τα μηνύματα φέρνει στο φως η εκπομπή του ANT1 “Αποκαλύψεις”, ενώ στην ίδια εκπομπή μίλησε, και η μητέρα του αρχικελευστή η οποία υποστήριξε ότι ούτε γνώριζε ούτε είχε καταλάβει κάτι και πώς ο γιος της ακουγόταν μία χαρά», στις επαφές τους.

Η ίδια απαντά δύο φορές όχι, όταν ερωτάται από τη δημοσιογράφο της εκπομπής εάν είχε καταλάβει κάτι τέτοιο, ενώ στην ερώτηση εάν αυτό που συνέβη στον γιο της ήταν παροδικό ή αντιμετώπιζε γενικά κάποιο θέμα, λέει: «Δεν γνωρίζω κυρία μου γιατί κατοικώ αλλού. Εγώ το παιδί μου στο τηλέφωνο μια χαρά το άκουγα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί».

Το ίδιο κατηγορηματικά αρνητική ήταν και στο ερώτημα, εάν ο γιος της της είχε παραπονεθεί ποτέ ότι οι πρώην του, του δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα.

Τα μηνύματα του 46χρονου: Σε πλήγωσα όπως πληγώθηκα και εγώ

Από κάποια μηνύματά του σε πρώην του, γίνεται εμφανές ότι ο 46χρονος αρχικελευστής ήθελε επανασύνδεση με μία πρώην του, την οποία προσπαθεί να πείσει να δεχτεί εκ νέου να δοκιμάσουν πάλι τη σχέση τους. Παράλληλα όμως γίνεται αντιληπτό ότι προσπαθεί να χειριστεί τη γυναίκα, να μοιράσει σχεδόν ισόποσα τη δική του ευθύνη, ευθύνη για κάποια πολύ λάθος συμπεριφορά που είχε, χωρίς όμως να την ονοματίζει.

Λέει λοιπόν αρχικά:

«Καλησπέρα. Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για τη λάθος στιγμιαία συμπεριφορά μου.»

Μετά όμως συνεχίζει ως εξής:

«Κατανοώ ότι σε πλήγωσα, όπως πληγώθηκα και εγώ. Σε στενοχώρησα, όπως στενοχωρήθηκα και εγώ. Άθελα μου έγινε, δεν θα επαναληφθεί και δεν μας αξίζει όλο αυτό που περνάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Η σχέση μας και εσύ σημαίνεται πάρα πολλά για μένα. Θέλω να διορθώσω τα πάντα και να είμαστε όπως πριν. Μας ενώνουν πάρα πολλά συναισθήματα, αγάπη, εκτίμηση και κατανόηση. Τα οποία ξέρεις ότι νιώθω για σένα από τη πρώτη στιγμή που σε είδα στο μετρό στην Αργυρούπολη.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σε πιέσω. Σε κάλεσα γιατί ανησυχούσα και ήθελα να ξέρω πώς είσαι καλά. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου πολλά πράγματα. Ξέρεις ότι νιώθω για σένα αγάπη, σε έχω στην καρδιά μου, το ξέρεις αυτό. Θέλω να ξέρεις πώς έχω μετανιώσει, αν σε στενοχώρησα, όπως στενοχωρήθηκα και εγώ από σένα κάποιες φορές. Και έλεγα πάντοτε, να το αφήσω πίσω και να συνεχίσουμε. (το λέει δύο φορές) Δεν κρατώ στη σκέψη μου αν “έκανες” ή “είπες” κάτι σε εμένα πάνω στην κούραση σου ή σε μία στιγμή έντασης. Ειλικρινά δε κρατώ, δε θυμάμαι τίποτα από από όλα αυτά. (Ξαναλέει το ίδιο). Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε σήμερα οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις. Καλό ξημέρωμα καρδιά μου».

Άλλη στιγμή ξαναστέλνει μήνυμα: «Μου έχεις λείψει και σε σκέφτομαι συνέχεια. Θέλεις να μιλήσουμε μέσα στη μέρα;, με την 36χρονη να του απαντά: «Μην με ξαναενοχλήσεις».

«Δεν υπάρχει πρόθεση καμία τέτοια. Να μιλήσουμε ήθελα 2 λεπτά. Τόσο απλά. Μεγαλοποιήθηκε η όποια κατάσταση. Αδίκησες αυτόν που έλεγες πως αγαπούσες. Δεν μπήκες καν στη διαδικασία διαόλου, συνομιλίας… “κλείδωσες” σε μία άποψη. Πέταξες δύο ολόκληρα χρόνια.

Το μόνο που ζήτησα είναι λίγος χρόνος για να ξεπεράσω αυτό που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό. Με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και υπομονή και θα το ξεπερνούσαμε όλο αυτό… Δεν ήθελα ούτε να σε ταλαιπωρώ, ούτε τίποτα αντίστοιχο…

Σε αγάπησα. Είδα σε σένα τη γυναίκα που ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια. Εκτίμησα και έχω στην καρδιά μου τα πρόσωπα της οικογένειάς σου. Ήθελα να είμαι μέρος και μέλος της οικογένειας. Και ήθελα όλοι να είμαστε καλοί φίλοι. Φίλος με όλους πάνω απ’ όλα. Σεβόμενος τις ιδιαιτερότητες καθενός. Σε αφήνω μόνη σου να καταλάβεις το λάθος που έχεις κάνει».

Όχι όμως δεν κάνει αυτό που είπε, αλλά επανέρχεται και μάλιστα με ακόμα πιο χειριστικές μεθόδους.

«Αν, όπως εσύ έλεγες, με αγαπούσες έστω και κατ’ ελάχιστο, και δεν ήταν όλα ψέματα. Κάμνε μου μια κλήση να μιλήσουμε, όποια ώρα κι αν είναι, όποτε επιθυμείς.

Καλό βράδυ, μαλλαρικό μου γλυκό.

Να ξέρεις, κάποιοι μπορεί να χαίρονται… για όλο αυτό που περνάμε».

Οι επιθέσεις του 46χρονου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), όταν ο δράστης φέρεται να μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, επί της οδού Βυζαντίου, να περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό το διαμέρισμα 2ου ορόφου και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του. Μία 36χρονη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, 15 λεπτά αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, και να πυρπόλησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρόκειται για το όχημα μίας 55χρονης, άλλης πρώην σχέσης του, και του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Πατέρας 36χρονης: Υπήρχαν προστριβές, το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά

Ο πατέρας της πρώτης γυναίκας, στη Γλυφάδα, που δέχθηκε την επίθεση, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο διαμέρισμα, τα ξημερώματα.

«Στις 2:14 τα ξημερώματα μπαίνει μέσα, με μπλουζάκι με κουκούλα, μαύρη ιατρική μάσκα και γάντια, κρατάει μπετόνι, κρατάει και τα κλειδιά, η κόρη μου έχει αναγνωρίσει το μπρελόκ, πάει να κλείσει την κάμερα στο ισόγειο, δεν τα καταφέρνει, ανεβαίνει με τα πόδια… στις 2:20 περίπου ο ένοικος άλλου διαμερίσματος βγαίνει έξω, χτυπάει την πόρτα και λέει πήρε φωτιά στο σπίτι της αδελφής σου», τονίζει.

Όπως περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας, το ζευγάρι ήταν μαζί δύο χρόνια και το τελευταίο έτος συγκατοικούσαν στο σπίτι της κόρης του.

«Προβλήματα δεν μου είχε αναφέρει, μου τα ανέφερε την τελευταία εβδομάδα. Υπήρχαν προστριβές. Στις αρχές Οκτώβρη είχε κάνει δύο χειρονομίες, την απείλησε ότι θα την σκοτώσει, την τράβηξε από τον λαιμό. Κατάφερνε και την έφερνε πάλι στα νερά του. Μετά από πέντε μέρες η κόρη μου του είπε “τέλος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο”. Μένουμε και εμείς στην πολυκατοικία», ανέφερε ο πατέρας της 36χρονης, σημειώνοντας πως ο 46χρονος έλεγε ότι αγαπάει την κόρη του και της ζητούσε να κουβεντιάσουν.

«Έχουν χωρίσει εδώ και μια εβδομάδα η κοπέλα μου μένει στο πάνω διαμέρισμα στην αδελφή της και ο 46χρονος έμενε μόνος του στο κάτω διαμέρισμα. Μου ζήτησε πέντε ημέρες για να τακτοποιήσει τις δουλείες του και να βρει σπίτι. Το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ, όπως κατήγγειλε είχε προηγηθεί κι άλλο περιστατικό, προχθές το βράδυ, όταν «έκανε ένα κόλπο και έβαλε καπνό στους πυρανιχτευτές και χτύπαγε σειρήνα, στις 11 το βράδυ. Βγήκαν όλοι έξω. Εκείνος ήταν κάτω και κοίταγε με απάθεια».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η 36χρονη πρώην του αξιωματικού, αναφέροντας αρχικά πως «δεν θέλω να πω πού είμαι, αλλά είμαι ασφαλής».

Περιγράφοντας τα όσα έχουν συμβεί με τον πρώην σύντροφό της, τόνισε ότι «έδειχνε ότι δεν δεχόταν τον χωρισμό. Ήταν καταπιεστικός, χειριστικός. Δύο φορές που είχαμε τσακωθεί με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει και με τράβηξε από την μπλούζα για να πετάξει κάτω από το κρεβάτι. Αυτό έγινε τον Οκτώβρη».

Η εκπομπή μετέδωσε και το βίντεο ντοκουμέντο, όπου καταγράφεται ο δράστης του εμπρησμού να προσπαθεί να καλύψει την κάμερα στο ισόγειο της πολυκατοικίας.