ΕΕ και Καναδάς αλλάζουν τον γεωπολιτικό χάρτη – Υπεγράφη η «Συμμαχία για το Μέλλον»

Μπήκαν οι βάσεις σήμερα (30/10) στο Μόντρεαλ, προκειμένου ο Καναδάς να καταστεί το πρώτο εταιρικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν και ο σκοπός της συμφωνίας που υπεγράφη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν και εκ μέρους του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Πρόκειται για μια σημαντική γεωπολιτική και γεωστρατηγική εξέλιξη, που φέρνει τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κοινό κείμενο της συμφωνίας ακουμπά σε όλο το φάσμα της διεθνούς συνεργασίας, από την οικονομία τις επενδύσεις και την απασχόληση, έως την πολιτική για το Κλίμα και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις και τα ενεργά πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Οι δυο πλευρές αναγνωρίζουν εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων υπάρχει η ανάγκη για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία. Ως εκ τούτου, στην 21η Σύνοδο Κορυφής στο Μόντρεαλ, υπογράφτηκε η «Συμμαχία για το Μέλλον», που και οι δυο πλευρές την χαρακτήρισαν ως ένα ορόσημο στρατηγικής συνέργειας που θέτει στο επίκεντρο την κοινή οικονομική ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και την αμυντική ετοιμότητα.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «την αρχή ενός ταξιδιού». «Συζητήσαμε την ιδέα να γίνει ο Καναδάς το πρώτο Συνδεδεμένο Μέλος της ΕΕ και τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Δίνουμε έμφαση στην ευημερία και την ασφάλεια των λαών μας μέσω στενότερης διαμόρφωσης πολιτικών, συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ και διαθεσμικής εργασίας». «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός ταξιδιού», κατέληξε στη δήλωσή της η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ανέφερε: «Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Καναδά, γράψαμε ιστορία. Δεσμευτήκαμε να οικοδομήσουμε μια Συμμαχία για το Μέλλον». «Συμφωνήσαμε σε μια ολοένα στενότερη σύνδεση – τα πάντα εκτός από την πλήρη ένταξη στην ΕΕ», υπογράμμισε ο Αντόνιο Κόστα και δεσμεύτηκε: «Θα εδραιώσουμε την κοινή μας ευημερία. Θα ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Και θα δώσουμε μια νέα διάσταση στην πολιτική μας συνεργασία».

At today’s EU-Canada Summit, we made history. We committed to building an Alliance for the Future. We agreed to an ever-closer association – everything short of a full EU membership. We will consolidate our shared prosperity. We will strengthen our security. And we will give a new dimension to our political cooperation. Read our joint statement here: https://t.co/ONnKFy4pnP — António Costa (@eucopresident) October 30, 2026

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε: «Ο Καναδάς και η ΕΕ εργάζονται για τη δημιουργία της στενότερης δυνατής εταιρικής σχέσης, η οποία θα απέχει πολύ από την πλήρη ένταξη, αλλά θα καταστήσει τον Καναδά το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Σήμερα στο Μόντρεαλ, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θεσπίζοντας περισσότερα από είκοσι μέτρα που θα αυξήσουν την προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες (affordability), θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και θα διασφαλίσουν την κυριαρχία μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», υπογράμμισε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Le Canada et l’UE s’efforcent d’établir le partenariat le plus étroit possible, qui sera loin d’une adhésion à part entière, mais qui fera du Canada le premier membre associé de l’Union européenne. Aujourd’hui à Montréal, nous avons fait un grand pas en avant en établissant plus de vingt mesures qui accroîtront l’abordabilité, créeront des débouchés et assureront notre souveraineté des deux côtés de l’Atlantique. https://t.co/tIIu8LP4mM — Mark Carney (@MarkJCarney) October 30, 2026

Η Κοινή Δήλωση: Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζουν από κοινού μια Συμμαχία για το Μέλλον

Μόντρεαλ, Κεμπέκ, 30 Οκτωβρίου 2026

Σήμερα, εμείς, οι ηγέτες του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά την 21η Σύνοδό μας Κορυφής στο Μόντρεαλ, εγκαινιάζουμε τη Συμμαχία Καναδά-ΕΕ για το Μέλλον, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού χώρου ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας.

Η ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ είναι βαθιά ριζωμένη στην εμπιστοσύνη, διαμορφωμένη από μια κοινή ιστορία ανθρώπινων δεσμών και ισχυρών οικονομικών σχέσεων, και εδράζεται στις βασικές αξίες που μοιραζόμαστε: τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και τις ανοικτές, βασισμένες σε κανόνες αγορές. Είμαστε στρατηγικά σημαντικοί εταίροι, στενοί φίλοι, καθώς και γείτονες.

Η σχέση μας περιλαμβάνει ήδη μία από τις πιο επιτυχημένες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών παγκοσμίως, καθώς και εκτεταμένη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της άμυνας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανταλλαγών μεταξύ των πολιτών. Ωστόσο, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο οικονομικός κατακερματισμός, η κλιματική αλλαγή, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για ενέργεια, πόρους και στρατηγικές τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς και η ΕΕ οικοδομούν μια βαθύτερη, πιο ολοκληρωμένη και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη σχέση.

Μέσω της ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών, της μείωσης των κοινών ευπαθειών και της δημιουργίας ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, ο Καναδάς και η ΕΕ θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν κοινές παγκόσμιες προκλήσεις και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτές οι προσπάθειες θα συμπληρώσουν τις σχέσεις μας με ομοεθνείς εταίρους και θα ενισχύσουν τις δημοκρατικές αξίες, την οικονομική διαφάνεια και τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας που διέπουν τη συνεργασία μας.

Η Συμμαχία μας για το Μέλλον θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας σε βιομηχανικούς τομείς όπου τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει να εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία, προκειμένου να εντοπίσουν και να μετριάσουν κοινές ανησυχίες οικονομικής ασφάλειας, καθώς και να οικοδομήσουν πιο ολοκληρωμένες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού στις αγορές μας.

Η Συμμαχία μας για το Μέλλον θα εδραιωθεί σε μια πιο ενεργό εταιρική σχέση εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διαβούλευση και τον συντονισμό για τις παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της G7 και της G20, και θα προωθήσουμε κοινές ή αμοιβαία ενισχυτικές πρωτοβουλίες σε βασικές περιοχές και πολυμερή φόρα, μαζί με εταίρους από όλο τον κόσμο.

Μια Συμμαχία Αξιών

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας στον αποτελεσματικό πολυμερισμό, τη δημοκρατία και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) στον πυρήνα της. Όπως ορίζεται επίσης στην Πρωτοβουλία «Εταίροι για τον Πολυμερισμό» (Partners for Multilateralism Initiative – P4M), η οποία εγκαινιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (UNGA81) και συγχρηματοδοτήθηκε μεταξύ άλλων από τον Καναδά και την ΕΕ, θα συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους, καθώς και με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του, για την προώθηση της πρωτοβουλίας UN80, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΟΗΕ παραμένει αποτελεσματικός, αποδοτικός ως προς το κόστος και ικανός να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.

Θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), προκειμένου να διατηρήσουμε τους κανόνες και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Επαναβεβαιώνουμε τη συνεχή και αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), καθώς και τη δέσμευσή μας για την τήρηση του Καταστατικού της Ρώμης.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για την ανακοίνωση κυρώσεων που επιβλήθηκαν στο Δικαστήριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση ενός εποικοδομητικού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου με χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τις παγκόσμιες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού.

Θα συνεργαστούμε για την ενίσχυση ενός προβλέψιμου εμπορικού περιβάλλοντος, την επείγουσα μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ώστε να καταστεί κατάλληλος για τον σκοπό του, και την αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής, μεταξύ άλλων σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο. Θα συνεργαστούμε στενά για να εμβαθύνουμε τη συμμετοχή μας στο πλαίσιο του Διαλόγου Εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των μελών της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον Ειρηνικό (CPTPP).

Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε κοινές προτεραιότητες, που κυμαίνονται από τη γειτονία της ΕΕ, την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τα Δυτικά Βαλκάνια, έως τον Ινδο-Ειρηνικό, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Θα παραμείνουμε αποφασισμένοι και θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή και αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοπιστωτική, οικονομική, ενεργειακή, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη στην Ουκρανία και στον λαό της. Θα επιδιώξουμε επίσης ένα μακροπρόθεσμο όραμα εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωατλαντικής ένταξης της Ουκρανίας. Θα συμβάλουμε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες θεσμικής μεταρρύθμισης και στη μελλοντική ανοικοδόμησή της. Θα αυξήσουμε περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία και θα επιδιώξουμε τη λογοδοσία της για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εντός και εναντίον της Ουκρανίας. Μαζί θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των αιχμαλώτων πολέμου, των κρατουμένων πολιτών και των παράνομα εκτοπισμένων και βίαια μεταφερόμενων Ουκρανών παιδιών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών.

Στη Μέση Ανατολή, θα συνεργαστούμε στενότερα για να στηρίξουμε την αποκλιμάκωση, να ανταποκριθούμε στις ανθρωπιστικές ανάγκες και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση των συνθηκών για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω της επαφής με τους Ιθαγενείς Λαούς, και θα εντοπίσουν αμοιβαία επωφελείς τομείς συνεργασίας. Θα δώσουμε προτεραιότητα σε ευκαιρίες προώθησης της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία στο εμπόριο και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη διεθνή συνδεσιμότητα και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Θα επιταχύνουμε την εφαρμογή της Συνεργασίας μας για την Ασφάλεια και την Άμυνα, προκειμένου να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα και να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις ασφάλειας και τον αντίκτυπό τους στους πολίτες μας. Βασιζόμενοι στην υφιστάμενη συνεργασία Καναδά-ΕΕ σε βασικές αμυντικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) και της συμμετοχής του Καναδά στις Συμμαχίες Ικανοτήτων (Capability Coalitions), θα ενισχύσουμε τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, στη διεθνή ειρήνη και διαχείριση κρίσεων, στις κυρώσεις, στην αμυντική βιομηχανία, στη ναυτική ασφάλεια, στην ασφάλεια του διαστήματος, στις υβριδικές απειλές και στην ανθεκτικότητα. Χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον του Καναδά για την ενίσχυση της συμμετοχής του σε αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, καθώς και τη συνεχή δέσμευση του Καναδά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ιδιαίτερα στην Ανατολική Πτέρυγα, από την περιοχή της Αρκτικής έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Λαμβάνουμε επίσης υπόψη ξεχωριστές πρωτοβουλίες μεταξύ του Καναδά και ορισμένων κρατών μελών, όπως η Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας.

Το τρέχον γεωστρατηγικό περιβάλλον και οι αυξανόμενες υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζουν ο Καναδάς και η ΕΕ απειλούν τις δημοκρατίες μας. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο συνεργασίας για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες, θα διαφυλάξουν την ακεραιότητα του χώρου πληροφόρησης, θα προστατεύσουν την εκλογική ακεραιότητα, θα ενδυναμώσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αυξήσουν την ικανότητα και την τεχνογνωσία για την υπεράσπιση και τήρηση των κοινών δημοκρατικών αρχών, και θα τονώσουν τη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη ενισχυμένης ικανότητας για μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και με την προώθηση ανταλλαγών σε αυτούς τους τομείς.

Αυτό θα συμπληρώσει τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την καταπολέμηση της χειραγώγησης πληροφοριών και της παρέμβασης από το εξωτερικό (FIMI) στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του νέου ειδικού διαλόγου για το FIMI, ο οποίος θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας μας, μεταβαίνοντας από μια αντιδραστική στάση σε μια προληπτική.

Θα κινητοποιήσουμε επενδύσεις για να καταλύσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να αναπτύξουμε στρατηγικές βιομηχανίες και να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι κρίσιμες βιομηχανίες μας θα ευημερήσουν – δίνοντας προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα και προστατεύοντας τα κοινά μας συμφέροντα. Μαζί, θα οικοδομήσουμε αξιόπιστες και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, παγκόσμιας κλάσης οικοσυστήματα καινοτομίας και μια οικονομία ανθεκτική, ανταγωνιστική, βιώσιμη, τεχνολογικά ουδέτερη και κυκλική τόσο στον Καναδά όσο και στην ΕΕ.

Θα εμβαθύνουμε την οικονομική συνεργασία ενισχύοντας την αμοιβαία οικονομική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, υποστηρίζοντας το ανοικτό και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο, προωθώντας ισים όρους ανταγωνισμού παγκοσμίως, καλλιεργώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, και προωθώντας ευκαιρίες για τους σπουδαστές, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μας στον Καναδά και την ΕΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι συνεργασίες μας σε βασικούς τομείς και βιομηχανίες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο εισόδημα, μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο.

Στόχος μας είναι να ευθυγραμμίσουμε τις στρατηγικές και να φέρουμε τα πρότυπά μας πιο κοντά μέσω της CETA, να συνδέσουμε τις βιομηχανίες και να εστιάσουμε τις φιλοδοξίες μας σε τομείς με τις μεγαλύτερες αποδόσεις για τους λαούς μας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που χρειάζεται μεγάλο μέρος του κόσμου επί του παρόντος.

Η ανάπτυξη ανταλλαγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα υποστηριχθεί με τρόπο συνεπή προς τις οδούς κλιματικής ουδετερότητας του Καναδά και της ΕΕ και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Θα εκτελέσουμε κοινό έργο σε ψηφιακές υποδομές που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και δυνατοτήτων που αποτελούν τη βάση της τεχνητής νοημοσύνης – από αξιόπιστες και κυρίαρχες υποδομές cloud και υπολογιστικής έως δεδομένα, μοντέλα, λογισμικό και εφαρμογές. Θα εστιάσουμε επίσης σε στρατηγικές βιομηχανίες όπου η κοινή ανθεκτικότητα καθίσταται επιτακτική ανάγκη – κρίσιμες πρώτες ύλες και αλυσίδες εφοδιασμού, ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής τεχνολογίας (cleantech), ημιαγωγοί, κβαντική τεχνολογία, φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων, βασικών φαρμάκων, κρίσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών, καθώς και επικοινωνίες, ναυσιπλοΐα και παρατήρηση της Γης βασισμένες στο διάστημα.

Αναγνωρίζουμε την υπαρξιακή απειλή των αλληλεξαρτώμενων κρίσεων της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας, της υποβάθμισης των ωκεανών και της γης και της ρύπανσης. Η Πράσινη Συμμαχία Καναδά-ΕΕ παραμένει η πυξίδα μας για την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την προσιτή τιμή και την οικονομική ασφάλεια.

Ο Καναδάς και η ΕΕ χαιρετίζουν επίσης τη συνεργασία στη διαχείριση και παρατήρηση των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα εγκαινιασμένης Διεθνούς Συμμαχίας OceanEye για το Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης Ωκεανών. Η τιμολόγηση του άνθρακα και η βιομηχανική απανθρακοποίηση, παράλληλα με τις αλυσίδες αξίας καθαρών τεχνολογιών, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών και απανθρακοποίησης έως το 2050. Τονίζουμε επίσης την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της εφαρμογής του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ (KM-GBF) για την ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της Συμμαχίας Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της G7.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η COP31 της UNFCCC και η COP για τη Βιοποικιλότητα Πέραν της Εθνικής Δικαιοδοσίας (BBNJ) θα αποφέρουν φιλόδοξα αποτελέσματα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Σύμφωνα με το Ψήφισμα 5/14 της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA), επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για την επίτευξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου για τον τερματισμό της πλαστικής ρύπανσης, το οποίο θα αντιμετωπίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλαστικών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Μια Συμμαχία που Παράγει Αποτελέσματα

Η εταιρική σχέση Καναδά-ΕΕ έχει ήδη δημιουργήσει ευκαιρίες και οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας. Από την τελευταία μας Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο του 2025:

Έχουμε ενισχύσει τους ήδη βαθιούς οικονομικούς μας δεσμούς μέσω της CETA. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποτελεσματική εφαρμογή της, σεβόμενοι πλήρως τις διαδικασίες επικύρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις.

Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας στην αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής του Καναδά στο μέσο Αμυντικής Δράσης για την Ευρώπη (SAFE).

Έχουμε δει συγκεκριμένες επενδύσεις στις βιομηχανίες του άλλου – από αμυντικά συμβόλαια έως κρίσιμες πρώτες ύλες – και έχουμε εγκαινιάσει και πραγματοποιήσει αρκετούς διαλόγους εστιασμένους στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Έχουμε καταστήσει λειτουργική την προξενική μας συνεργασία – διασφαλίζοντας ότι οι Καναδάδες και οι Ευρωπαίοι έχουν αυξημένη πρόσβαση σε προξενική υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο τον κόσμο σε περίπτωση κρίσης.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης για τα Επαγγελματικά Προσόντα των Αρχιτεκτόνων τέθηκε σε ισχύ.

Θέσαμε μια φιλόδοξη ατζέντα στο πρώτο Συμβούλιο Ψηφιακής Συνεργασίας Καναδά-ΕΕ και υπογράψαμε μνημόνια κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια, τα πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μέσω της πρωτοβουλίας Destination Earth για προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματικές προσομοιόσεις.

Ενισχύσαμε τη δικαστική μας συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των καναδικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σήμερα χαιρετίζουμε τις ακόλουθες νέες ανακοινώσεις:

Ολοκληρώσαμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Ψηφιακού Εμπορίου (DTA) η οποία θα συμπληρώσει τη CETA θεσπίζοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ. Η DTA θα βελτιώσει τη νομική βεβαιότητα και προβλεψιμότητα, θα διευκολύνει τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις μιας συμφωνίας που θα διευκολύνει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε κρίσιμους καναδικούς πόρους, και ειδικότερα σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Ανταγωνισμού δεύτερης γενιάς, η οποία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντικαταγωνιστικών πρακτικών και την προώθηση μιας πιο ανοικτής, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπερυπολογιστικής (EuroHPC JU), η οποία θα ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ των υπερυπολογιστικών μας πόρων και θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω ενσωμάτωση των οικοσυστημάτων καινοτομίας τεχνητής νοημοσύνης μας.

Χαιρετίζουμε την πρόθεση του Καναδά να συμμετάσχει στο Δάνειο Στήριξης της Ουκρανίας.

Συμφωνήσαμε σε μια Ρύθμιση Εργασίας μεταξύ της Frontex και της Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής του Καναδά, θεσπίζοντας ένα διευρυμένο πλαίσιο επιχειρησιακής συνεργασίας για την ασφάλεια των συνόρων μας.

Εγκαινιάζουμε νέους ειδικούς διαλόγους για την Αρκτική, τη χειραγώγηση πληροφοριών και την παρέμβαση από το εξωτερικό, την κλιματική ασφάλεια και τις μεταφορές.

Μια Συμμαχία για το Μέλλον

Σήμερα, ο Καναδάς και η ΕΕ δρομολογούν εργασίες προς μια ορόσημο Συμμαχία για το Μέλλον, βασιζόμενοι στις κοινές μας αξίες και στην ήδη ισχυρή εταιρική μας σχέση. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πρωτοφανείς ευκαιρίες για τους λαούς μας και να προσφέρουμε φιλόδοξη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: εμπόριο και ρυθμιστική συνεργασία· ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες έρευνας και επικοινωνιών· κρίσιμες πρώτες ύλες και ενέργεια· χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές· ασφάλεια και ετοιμότητα, καθώς και σχέσεις μεταξύ των πολιτών.

Εμπόριο και Ρυθμιστική Συνεργασία

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα αξιοποιήσουν την επιτυχία της CETA για να δημιουργήσουν έναν κοινό χώρο ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας. Θα αναβαθμίσουμε την εμπορική μας εταιρική σχέση για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και επενδυτές, ενισχύοντας παράλληλα ανθεκτικές, ασφαλείς και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού για την αντιμετώπιση των κοινών μας εξαρτήσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι καθαρές και ψηφιακές τεχνολογίες, τα κρίσιμα φάρμακα, καθώς και οι ναυτιλιακές βιομηχανίες. Θα εμβαθύνουμε τη στοχευμένη βιομηχανική συνεργασία μέσω της ανάπτυξης τομεακών οδικών χαρτών για βασικούς στρατηγικούς τομείς στο πλαίσιο του Διαλόγου Βιομηχανικής Πολιτικής.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διμερών εμποδίων στο εμπόριο, την ενίσχυση της ρυθμιστικής συνεργασίας και της συνεργασίας στα πρότυπα, και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό. Θα διερευνήσουμε νέους δρόμους οικονομικής συνεργασίας που υποστηρίζουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, για παράδειγμα αξιοποιώντας τη CETA στον μέγιστο βαθμό και διερευνώντας νέα συνεργασία, όπως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας για μελλοντική χρηματοδότηση βιομηχανικής πολιτικής, παράλληλα με την κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου και μηχανισμών επενδύσεων βασισμένων στην αγορά. Θα συστήσουμε ένα επιχειρηματικό συμβούλιο για τη διασύνδεση και τη σύγκληση εταιρειών και από τις δύο πλευρές.

Θα συνεργαστούμε στενά για τα αντίστοιχα μέτρα οικονομικής ασφάλειας, προσπαθώντας, όπου είναι δυνατόν, να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις ο ένας στον άλλον. Μια τέτοια προσπάθεια θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και θα ακολουθήσει μια προσέγγιση ανά τομέα με στόχο την προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού με συνέπεια σε ολόκληρες τις αγορές μας και την αποφυγή πιθανών κινδύνων καταστρατήγησης. Αυτή η συνεργασία θα καλύψει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και τεχνολογίες, καθώς και τη συνεργασία για την πρόληψη της διαρροής τεχνολογίας.

Ψηφιακές Τεχνολογίες, Έρευνα και Τεχνολογίες Επικοινωνιών

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εμβαθύνουν τη συνεργασία στην έρευνα, την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για Καναδούς και Ευρωπαίους. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της συμμετοχής του Καναδά σε μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του Horizon Europe, υποστηρίζοντας τη συνεργatική έρευνα και προάγοντας την καινοτομία σε τομείς κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, των κβαντικών τεχνολογιών, των ημιαγωγών, της φωτονικής και της προηγμένης υπολογιστικής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και ερευνητικών ιδρυμάτων σε σχετικές ψηφιακές υποδομές, τεχνογνωσία, χρηματοδότηση και ερευνητικές ευκαιρίες. Θα συνεργαστούμε για να επεκτείνουμε την αξιοποίηση από τον Καναδά των υφιστάμενων ευκαιριών στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, προάγοντας την αριστεία, την αμοιβαία κινητικότητα ταλέντων μεταξύ Καναδά και ΕΕ και πρωτοποριακές ανακαλύψεις.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα προωθήσουν τη συνεργασία για την ασφάλεια και προστασία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), την παγκόσμια διακυβέρνηση και την κυριαρχία της η οποία εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τις ελεύθερες και αξιόπιστες ροές δεδομένων και την ψηφιακή διακυβέρνηση, και θα προάγουν τη διαλειτουργικότητα αναδυόμενων μοντέλων και συστημάτων ΤΝ και ψηφιακών ρυθμιστικών πλαισίων.

Θα υποστηρίξουμε την αμοιβαία πρόσβαση στις αντίστοιχες ψηφιακές μας αγορές, μεταξύ άλλων στον τομέα των υπηρεσιών και υποδομών cloud και ΤΝ, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ρυθμιστικά μας πλαίσια, σημειώνοντας τον κοινό μας στόχο να διερευνήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας και να υποστηρίξουμε ανοικτές αγορές υπό τα αντίστοιχα πλαίσιά μας. Θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία για την ανάπτυξη, τη διασύνδεση, την πρόσβαση και τη χρήση προηγμένων υποδομών ΤΝ και υπερυπολογιστικής, συμπεριλαμβανομένων των Εργοστασίων ΤΝ (AI Factories) και άλλων εγκαταστάσεων υπολογιστικής ΤΝ μεγάλης κλίμακας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ερευνητές και χρήστες του δημόσιου τομέα. Θα συντονίσουμε επίσης τις προσπάθειες για την προώθηση της ασφάλειας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Θα εγκαινιάσουμε κοινές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ασφαλούς διεθνούς συνδεσιμότητας μεταξύ Καναδά, Ευρώπης και Ασίας μέσω νέων υποδομών υποθαλάσσιων καλωδίων. Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, θα αξιολογήσουμε τις διαδρομές των καλωδίων, τα σημεία διασύνδεσης και θα συνεργαστούμε με τη βιομηχανία. Θα προωθήσουμε την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κινδύνων, των διαφοροποιημένων σημείων προσγείωσης και της ετοιμότητας επισκευής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους διαχειριστές υποδομών.

Με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, των ανοικτών αλυσίδων εφοδιασμού και των δεσμών μεταξύ των πολιτών, ο Καναδάς και η ΕΕ θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης σε τρεις ψηφιακούς τομείς υψηλής προτεραιότητας: (i) ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακά διαπιστευτήρια και υπηρεσίες εμπιστοσύνης, (ii) αποτελέσματα αξιολόγησης συμμόρφωσης για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και (iii) κυβερνοασφάλεια.

Θα επεκτείνουμε τη συνεργασία στο διάστημα, ιδίως στην ασφαλή συνδεσιμότητα. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς ένα πλαίσιο πρόσβασης του Καναδά στις υπηρεσίες Galileo, καθώς και διερευνητικές συνομιλίες για ένα πλαίσιο συνεργασίας IRIS2, αντλώντας παράλληλα από καναδικές και ευρωπαϊκές τεχνολογίες συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς, και θα εμβαθύνουν τη συνεργασία στις δυνατότητες παρατήρησης της Γης.

Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και Ενέργεια

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα συνεργαστούν για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των ναυτιλιακών και πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιασμού, να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ καναδικών και ευρωπαϊκών λιμένων, και να αναπτύξουν συνεργασία πύλης προς πύλη (gateway-to-gateway) συνδέοντας τις καναδικές διαδρομές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Αρκτικής με ευρωπαϊκά λιμάνια και δίκτυα εφοδιαστικής.

Αυτή η συνεργασία θα υποστηρίξει τη διαφοροποίηση του εμπορίου, τους διαδρόμους κρίσιμων ορυκτών και ενέργειας, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ Καναδά, Ευρώπης και παγκόσμιων αγορών. Θα προωθήσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων θαλάσσιων, υποβρύχιων και λιμενικών υποδομών. Θα προωθήσουμε επίσης τη μετάβαση σε καθαρές και ανθεκτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών μεταφορών και των πλωτών οδών, μέσω προηγμένων προτύπων και συνεργασίας στην απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση. Θα αξιολογήσουμε ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ενεργειακή συνδεσιμότητα, επενδύσεις και συμφωνίες απορρόφησης (offtake arrangements) που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια του Καναδά και της Ευρώπης και στην οικονομική ανάπτυξη του Καναδά, υποστηρίζοντας παράλληλα τους κοινούς μας κλιματικούς στόχους. Αυτό θα περιλαμβάνει μια κοινή μακροπρόθεσμη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ευρώπη. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία προς βιώσιμα δίκτυα και πηγές ενέργειας, την αποθήκευση με μπαταρίες, καθώς και τη φυσική και κυβερνοπροστασία των ενεργειακών υποδομών.

Βασιζόμενοι στα επιτεύγματα της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Καναδά-ΕΕ για τις Πρώτες Ύλες, θα επιταχύνουμε τη συνεργασία για τη στήριξη επενδύσεων σε έργα κρίσιμων πρώτων υλών, τόσο στον Καναδά όσο και στην ΕΕ, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εξόρυξης, επεξεργασίας, διύλισης, κατασκευής και ανακύκλωσης. Υπό αυτή την έννοια, ο Καναδάς και η ΕΕ θα διερευνήσουν μηχανισμούς για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού στρατηγικών πόρων απαραίτητων τόσο για την πολιτική όσο και για την αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κρίσιμων πόρων για την προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις. Βασιζόμενοι στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Καναδάς και η ΕΕ θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων αξίας κρίσιμων ορυκτών.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα συνεχίσουν να εντοπίζουν επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για να εμβαθύνουν την ενσωμάτωση των αλυσίδων αξίας πρώτων υλών, εμπλέκοντας σχετικούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Επιπλέον, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας σε έργα πρώτων υλών σε τρίτες χώρες που προσδιορίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτές οι προσπάθειες θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη διασφάλιση του εφοδιασμού των πόρων που απαιτούνται για στρατηγικούς τομείς, όπως η ασφαλής και βιώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η ψηφιακή μετάβαση, η αεροδιαστημική και η άμυνα, η προηγμένη κατασκευή και οι αναδυόμενες βιομηχανίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Θα συνεχίσουμε την υφιστάμενη συνεργασία σε πυρηνικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου, των καυσίμων και των υπηρεσιών κύκλου καυσίμου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό μιας ολοκληρωμένης Συμφωνίας Πυρηνικής Συνεργασίας Καναδά-Euratom.

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εργαστούν ώστε να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να δραστηριοποιούνται πέραν του Ατλαντικού και να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καινοτομία και επενδύσεις. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα επιδιώξουν στενότερη συνεργασία για την αύξηση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών για τους καταναλωτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Αυτές οι προσπάθειες θα συμβάλουν στην κινητοποίηση κεφαλαίων για στρατηγικούς τομείς και θα υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Θα υποστηρίξουμε επίσης εργασίες προς τη διασύνδεση συστημάτων άμεσων πληρωμών για τη διευκόλυνση ταχύτερων, φθηνότερων και πιο απρόσκοπτων διασυνοριακών συναλλαγών, καθιστώντας ευκολότερο για τους Καναδούς και τους Ευρωπαίους να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, να επενδύουν και να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ των δύο οικονομιών.

Ασφάλεια και Ετοιμότητα

Ο Καναδάς και η ΕΕ είναι στρατηγικοί εταίροι στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια και άμυνα, καθώς και για τη διεθνή ασφάλεια, σε πλήρη συμπληρωματικότητα και ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, θα αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση της εφαρμογής της Συνεργασίας μας για την Ασφάλεια και την Άμυνα.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής πληροφοριών για κυβερνοαπειλές από τα κράτη μέλη, των συντονισμένων απαντήσεων σε κυβερνοπεριστατικά και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών, συμβάλλοντας στην προστασία των στρατηγικών υποδομών, την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε αναδυόμενες κυβερνοαπειλές που υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων κυβερνοεπιθέσεων, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την απόκριση σε περιστατικά κυβερνοαπειλών. Θα οικοδομήσουμε κοινή ηγεσία σε πολυμερή και διεθνή φόρα σε ζητήματα κυβερνοχώρου, μεταξύ άλλων μέσω της τήρησης του Πλαισίου του ΟΗΕ για τη υπεύθυνη συμπεριφορά των Κρατών στον κυβερνοχώρο.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ενισχύσουν τη συνεργασία για την καλύτερη προστασία των Καναδών και των Ευρωπαίων από υγειονομικές κρίσεις, έκτακτες ανάγκες, φυσικές καταστροφές και εξελισσόμενες απειλές υγειονομικής ασφάλειας. Θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην ετοιμότητα για πανδημίες, την υγειονομική επιτήρηση, τα ιατρικά αντίμετρα και την απόκριση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να βελτιώσουμε τη συλλογική ετοιμότητα για μελλοντικές φυσικές και ανθρωπογενείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων δημόσιας υγείας, και θα ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές για την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα εργαστούν προς την κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας. Θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της συμμετοχής του Καναδά στο BE READY, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη του Horizon Europe για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ετοιμότητα για Πανδημίες.

Θα επεκτείνουμε επίσης τη συνεργασία στην ετοιμότητα και απόκριση σε καταστροφές και στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, ιδίως στους τομείς της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης, της διαχείρισης δασών, της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και της αμοιβαίας συνδρομής. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα και των δύο εταίρων να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται σε όλο και πιο συχνές και σοβαρές φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Mηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της εναέριας πυρόσβεσης, μεταξύ άλλων μέσω του Δικτύου Γνώσης Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPKN). Προσδοκούμε την παράδοση των 24 πυροσβεστικών αεροσκαφών DHC-515 στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία ανακοινώθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Θα υποστηρίξουμε την προμήθεια ειδικά κατασκευασμένων πυροσβεστικών αεροσκαφών και εξοπλισμού που κατασκευάζονται στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ενισχύσουν τη συνεργασία στη ναυτική ασφάλεια και προστασία, καθώς και στην προστασία και ανθεκτικότητα των κρίσιμων θαλάσσιων και υποβρύχιων υποδομών, βελτιώνοντας τη ναυπηγική και κατασκευαστική ικανότητα, όπως για στόλους υψηλών γεωγραφικών πλάτη (high-latitude fleets), και υποστηρίζοντας την ετοιμότητα έρευνας και διάσωσης.

Βασιζόμενοι στην υφιστάμενη συνεργασία μέσω της Europol, της Frontex, του Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά και των καναδικών υπηρεσιών, θα συνεργαστούμε για την προστασία των πολιτών μας προωθώντας δεσμεύσεις στο πλαίσιο του νεοσύστατου διαλόγου εσωτερικής ασφάλειας Καναδά-ΕΕ για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων ευφυΐας, και την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, συνοριακών, ναρκωτικών και υπηρεσιών ασφάλειας. Δεσμευόμαστε για την έγκαιρη κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων καταγραφής ονομάτων επιβατών (PNR). Θα διευρύνουμε επίσης περαιτέρω τη δικαστική συνεργασία όπου είναι δυνατόν μέσω της Eurojust και θα αυξήσουμε τον συντονισμό για αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας. Θα εξετάσουμε επίσης τρόπους και τη σκοπιμότητα ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών μετανάστευσης για τη διευκόλυνση των ταξιδιών, την ενίσχυση της ασφάλειας, τη συμβολή στην πρόληψη της απάτης και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σχέσεις μεταξύ των Πολιτών (People-to-People)

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα επεκτείνουν τις ευκαιρίες για Καναδούς και Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εργαστούν, να διεξάγουν έρευνα και να οικοδομήσουν διαρκείς συνδέσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές πέραν του Ατλαντικού. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς μια βαθύτερη συμμετοχή στο Erasmus+, το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Αυτό θα διευρύνει τις ευκαιρίες για σπουδαστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και νέους να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, να προωθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να οικοδομήσουν διαρκείς ακαδημαϊκές και επιστημονικές θεσμικές συνεργασίες.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα ξεκινήσουν συζητήσεις για τη συνεργασία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κινητικότητας εργαζομένων και ερευνητών, καθώς και την προσέλκυση ταλέντων, με έμφαση στη μείωση των εμποδίων για τους νέους και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για εργαζόμενους και ερευνητές υψηλής ειδίκευσης και την προώθηση μεγαλύτερης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα εξετάσουν επίσης μια Σύμπραξη Κινητικότητας Νεολαίας επόμενης γενιάς, η οποία θα επιτρέψει περαιτέρω στους νέους Καναδούς και Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες πέραν του Ατλαντικού μέσω ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου κινητικότητας. Αυτό θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσμούς, θα εμβαθύνει τις συνδέσεις μεταξύ των πολιτών και θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή συνεργασία και τις ανταλλαγές σε τομείς στρατηγικής σημασίας μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

Ο Καναδάς και η ΕΕ θα προωθήσουν τη συνεργασία για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω πολιτιστικού διαλόγου και ανταλλαγών μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της κληρονομιάς, των δημιουργικών βιομηχανιών και των προσπαθειών προώθησης της διαπολιτισμικής κατανόησης. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα διερευνήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB) και θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της ίδρυσης ενός Κόμβου Ακαδημίας NEB στον Καναδά και στενής συνεργασίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ NEB του 2028.

Συμπέρασμα

Βασιζόμενοι στην υφιστάμενη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη στενότερη σύνδεση μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ. Η στενότερη επαφή στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα θα μας επιτρέψει να ανταλλάξουμε απόψεις, να εντοπίσουμε κοινές προτεραιότητες και να συντονίσουμε τις απαντήσεις μας σε κοινές προκλήσεις. Στο ίδιο πνεύμα, χαιρετίσαμε τη συμμετοχή του Καναδού Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν και προσδοκούμε την επερχόμενη συνάντηση στο Δουβλίνο, καθώς και τις ολοένα συχνότερες ανταλλαγές με Καναδούς υπουργούς σε σχετικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου και υπουργικές συναντήσεις.

Θα βασιστούμε σε αυτές τις ανταλλαγές μέσω τακτικών Συνόδων Κορυφής, κοινών υπουργικών επιτροπών και επιτροπών συνεργασίας, και θα εργαστούμε για να ορίσουμε έως τη Σύνοδο Κορυφής Καναδά-ΕΕ του 2027 την έννοια μιας ολοένα στενότερης σύνδεσης του Καναδά με την ΕΕ, πέραν της πλήρους ένταξης καθαυτής, ώστε να αποτυπωθεί, μέσω αυτής της ακόμη στενότερης σύνδεσης, η κοινή μας προσπάθεια και συνεργασία προς τους κοινούς μας στόχους ευημερίας, οικονομικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας.

Αυτή είναι μια στιγμή για δράση με σαφήνεια και φιλοδοξία. Ευθυγραμμιζόμενοι στενότερα – οικονομικά, τεχνολογικά και στρατηγικά – ο Καναδάς και η ΕΕ οικοδομούν μια Συμμαχία για το Μέλλον βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τις κοινές αξίες, η οποία ανταποκρίνεται στην κλίμακα των σημερινών προκλήσεων και ευκαιριών και θα ενισχύσει την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια που οι πολίτες μας προσδοκούν και αξίζουν. Είμαστε ισχυρότεροι μαζί.