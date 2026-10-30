Meta: Συμβιβασμός την τελευταία στιγμή με 18χρονη που κατήγγειλε ότι Facebook και Instagram της προκάλεσαν προβλήματα ψυχικής υγείας

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε η Meta, αποφεύγοντας μία ακόμη δίκη για τις καταγγελίες ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους. Η υπόθεση αφορούσε μια 18χρονη από το Μισισίπι των ΗΠΑ και επρόκειτο να εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά τη δικαστική ήττα της εταιρείας και του YouTube σε αντίστοιχη υπόθεση, όταν επιδικάστηκε αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Παρασκευή (30/10), η Meta συμφώνησε να διευθετήσει εξωδικαστικά την αγωγή που είχε καταθέσει η νεαρή γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα μόνο με τα αρχικά K.D.B. Η 18χρονη είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της Μeta, ισχυριζόμενη ότι το Instagram και το Facebook είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι «εθιστικά» και της προκάλεσαν προβλήματα ψυχικής υγείας και διατροφικές διαταραχές.

Η υπόθεση αποτελούσε την τέταρτη από εννέα επιλεγμένες αγωγές που εξετάζουν εάν ο σχεδιασμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει εθισμό και βλάβες στην υγεία των χρηστών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων.

Στο επίκεντρο των δικαστικών διεκδικήσεων βρίσκονται τέσσερις τεχνολογικοί κολοσσοί: Meta, YouTube, TikTok και Snap.

Συμβιβάστηκαν Meta, YouTube και TikTok – Μόνη απέναντι στη δίκη η Snap

Η 18χρονη από το Μισισίπι είχε στραφεί δικαστικά εναντίον των εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα τους έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που προκαλεί εθισμό, αντίστοιχο με εκείνον των τσιγάρων.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το YouTube και το TikTok είχαν ήδη καταλήξει σε συμβιβασμό με την ενάγουσα, ενώ την Παρασκευή ακολούθησε και η Meta.

Έτσι, η Snap παραμένει η μοναδική εταιρεία που αναμένεται να υπερασπιστεί τη θέση της στο δικαστήριο στην επερχόμενη διαδικασία.

Οι οικονομικοί όροι του νέου συμβιβασμού δεν αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στην ευρύτερη δικαστική αντιπαράθεση για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική και σωματική υγεία των ανηλίκων.

Οι ατελείωτες αναρτήσεις και οι αλγόριθμοι στο μικροσκόπιο

Η συγκεκριμένη υπόθεση ανήκει σε μια ομάδα εννέα λεγόμενων «πιλοτικών υποθέσεων», οι οποίες επιλέχθηκαν από δικαστή του Ανώτερου Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας μέσα από χιλιάδες παρόμοιες αγωγές.

Σκοπός τους είναι να δοκιμαστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να καθορίσουν την έκβαση πολλών άλλων δικαστικών διεκδικήσεων.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων δεν είναι απλώς εργαλεία ψυχαγωγίας, αλλά έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν την παρατεταμένη χρήση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ατέρμονη κύλιση περιεχομένου, που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν συνεχώς νέες αναρτήσεις χωρίς φυσικό σημείο διακοπής, και οι αλγοριθμικές ροές, οι οποίες προσαρμόζουν το περιεχόμενο στα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη.

Το βασικό νομικό ερώτημα είναι εάν τέτοια χαρακτηριστικά των πλατφορμών μπορούν να προκαλέσουν προσωπική βλάβη και, κατά συνέπεια, να θεμελιώσουν ευθύνη των εταιρειών.

Σύμφωνα με τους New York Times, η έκβαση αυτών των υποθέσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις και μαζικούς εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

Η δικαστική ήττα των Meta και YouTube τον Μάρτιο

Η Meta είχε ήδη υποστεί σημαντική δικαστική ήττα τον περασμένο Μάρτιο, όταν εκδικάστηκε η πρώτη από τις επιλεγμένες υποθέσεις.

Τότε, μια νεαρή γυναίκα από την Καλιφόρνια είχε κατηγορήσει τη Meta και το YouTube για αμέλεια και πρόκληση προσωπικής βλάβης, εξαιτίας των εθιστικών χαρακτηριστικών των πλατφορμών τους.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο εταιρείες έφεραν ευθύνη για τη βλάβη που υπέστη η ενάγουσα λόγω του σχεδιασμού των υπηρεσιών τους.

Το δικαστήριο επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας ένα σημαντικό προηγούμενο για τις επόμενες υποθέσεις.

Δύο άλλες αγωγές εναντίον της Meta αποσύρθηκαν, ενώ η εταιρεία είχε ήδη καταλήξει σε συμβιβασμό με ακόμη μία ανήλικη ενάγουσα.

Πρόκειται για μια 16χρονη από το Ιλινόι, γνωστή με τα αρχικά S.J., η υπόθεση της οποίας είχε επίσης προγραμματιστεί να εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι οικονομικοί όροι εκείνου του συμβιβασμού δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Τι απαντά η Meta στις καταγγελίες

Η δικηγόρος της 18χρονης από το Μισισίπι, Έμιλι Τζέφκοτ, δήλωσε ότι η νομική ομάδα της παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και στην απόδοση ευθυνών στις τεχνολογικές εταιρείες.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και στη λογοδοσία των τεχνολογικών εταιρειών. Είμαστε ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε μια δίκαιη επίλυση της υπόθεσης για λογαριασμό της εντολέως μας», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Meta υποστήριξε ότι οι αποσύρσεις αγωγών και οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί αποτελούν συνηθισμένο μέρος της διαδικασίας εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η προστασία των νεαρών χρηστών παραμένει προτεραιότητά της.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση μας στα δικαστήρια και στηρίζουμε το έργο που έχουμε επιτελέσει», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Χιλιάδες αγωγές και μια δικαστική μάχη με τεράστιο διακύβευμα

Παρότι η Meta απέφυγε τη συγκεκριμένη δίκη, η νομική της αντιπαράθεση για τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Χιλιάδες παρόμοιες αγωγές εκκρεμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οικογένειες και τους νεαρούς χρήστες να αμφισβητούν πλέον όχι μόνο το περιεχόμενο που προβάλλεται στις πλατφόρμες, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Η υπόθεση της 18χρονης από το Μισισίπι αναδεικνύει τη σημασία αυτής της μετατόπισης: στο επίκεντρο δεν βρίσκεται απλώς το τι βλέπουν οι ανήλικοι στα social media, αλλά το εάν οι ίδιες οι λειτουργίες των εφαρμογών τούς ωθούν σε εθιστική χρήση.

Και ενώ η Meta επιλέγει τον συμβιβασμό σε ορισμένες υποθέσεις, η κρίσιμη δικαστική μάχη για τις ευθύνες των τεχνολογικών κολοσσών συνεχίζεται.