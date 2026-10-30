Κίνα: Πρωτοφανές κύμα εκκαθαρίσεων από τον Σι Τζινπίνγκ – 33 στελέχη εκδιώχθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα

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Σε εκκαθαρίσεις πρωτοφανούς κλίμακας προχώρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, αποπέμποντας αριθμό-ρεκόρ στελεχών του κατά τη διάρκεια της πέμπτης ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής. Οι δεκάδες άδειες καρέκλες στη συνεδρίαση αποτύπωσαν το εύρος των εκκαθαρίσεων υπό τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της διαφθοράς, ακόμη και στις ανώτατες βαθμίδες της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, συνολικά 33 μέλη εκδιώχθηκαν από το κόμμα κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Από τα 376 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που είχαν οριστεί το 2022, μόλις 279 συμμετείχαν στη φετινή συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο των αρχικών μελών απουσίαζε, με πολλές από τις απουσίες να συνδέονται με τις εκκαθαρίσεις.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κενών θέσεων σε ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας.

Στο στόχαστρο κορυφαία στελέχη του στρατού και του κόμματος

Μεταξύ των στελεχών που επιβεβαιώθηκε ότι εκδιώχθηκαν βρίσκονται ο Τσανγκ Γιουσία, πρώην δεύτερος στην ιεραρχία της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας, και ο Μα Σινγκρούι, πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή Σιντζιάνγκ.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για όλες τις απουσίες από τη συνεδρίαση.

Ο Νιλ Τόμας, ανώτερος ερευνητής του ινστιτούτου Asia Society, σχολίασε ότι ο μεγάλος αριθμός κενών θέσεων αναδεικνύει την προσήλωση της ολομέλειας στο όραμα του Σι Τζινπίνγκ για αυστηρή εσωκομματική πειθαρχία.

Η διακυβέρνηση του κόμματος αποτέλεσε άλλωστε το κεντρικό θέμα της φετινής συνάντησης.

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς και οι πολιτικοί αντίπαλοι

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2012, ο Σι Τζινπίνγκ έχει θέσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εκστρατεία έχει ενταθεί σημαντικά, φτάνοντας μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος και των ενόπλων δυνάμεων.

Η έκταση των εκκαθαρίσεων έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η καταπολέμηση της διαφθοράς χρησιμοποιείται επίσης ως μέσο απομάκρυνσης πολιτικών αντιπάλων ή τιμωρίας στελεχών που θεωρούνται μη πιστά στην ηγεσία.

Νωρίτερα φέτος, ο Κινέζος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το κόμμα πρέπει να ξεριζώσει τα «άρρωστα δέντρα», χαρακτηρίζοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς «ένα ταξίδι χωρίς τέλος».

Μόλις δύο μέλη απέμειναν στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, το ανώτατο όργανο διοίκησης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

Από τα επτά μέλη της έχουν απομείνει μόλις δύο: ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ και ο Τσανγκ Σενγκμίν, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τσανγκ προήχθη αυτή την εβδομάδα στο Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, αποτελώντας πλέον το μοναδικό στρατιωτικό μέλος του συγκεκριμένου ανώτατου οργάνου της κομματικής ηγεσίας.

Το συνέδριο του 2027 και η τέταρτη θητεία του Σι

Η ολομέλεια προετοίμασε επίσης το έδαφος για το 21ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στο συνέδριο αυτό αναμένεται να ανανεωθεί η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να εξασφαλίσει τέταρτη θητεία στην ηγεσία του κόμματος.

Εφόσον συμβεί αυτό, θα καταστεί ο μακροβιότερος ηγέτης της κομμουνιστικής Κίνας μετά τον Μάο Τσετούνγκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, οι εκκαθαρίσεις έχουν λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε πλέον υπάρχουν περιορισμένες επιλογές κατάλληλων στελεχών για την κάλυψη των ανώτερων θέσεων που έχουν μείνει κενές.