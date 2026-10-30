Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι παράνομο και άκυρο – Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων»

«Δεν θα δεχθούμε το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της διαδικτυακής του παρέμβασης στο συνέδριο «Manama Dialogue», που διεξάγεται στο Μπαχρέιν.

Ο πρωθυπουργός στηλίτευσε το γεγονός ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο, που υπογράφηκε το 2019 και κυρώθηκε πρόσφατα, «επιχειρεί να χαράξει θαλάσσια όρια αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το παράδειγμα μιας υποθετικής συμφωνίας Ελλάδας και Τυνησίας, προκειμένου να αναδείξει, όπως υποστήριξε, «την αντίθεση της τουρκολιβυκής συμφωνίας με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου».

Απέναντι στην παράνομη πρακτική Τουρκίας και Λιβύης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τη συμφωνία οριοθέτησης Ελλάδας και Αιγύπτου, τονίζοντας ότι «η επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες».

Το μήνυμα για τις ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναφερθείς στις ενεργειακές διασυνδέσεις της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «τα έργα συνδεσιμότητας δεν πρέπει να παραμένουν όμηροι γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων ούτε να εργαλειοποιούνται». Διαμήνυσε, μάλιστα, ότι «η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες πρακτικές».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στο σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στα μεγάλα ενεργειακά έργα της περιοχής.

Εκλογές και οικονομία

Στην παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, εκφράζοντας την βεβαιότητά του για την έκβαση των επόμενων εκλογών. «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νίκη στις εκλογές», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική σταθερότητα αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της Ελλάδας στις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές της συμμαχίες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία ως ένα «ευρωπαϊκό success story», φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερα επιτόκια ακόμη και από κράτη της G7 – μια εξέλιξη που, όπως τόνισε, φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια.

Η γέφυρα με τον Κόλπο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα με τις αραβικές χώρες. Στο επίκεντρο έβαλε τον οικονομικό διάδρομο IMEC, το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων EMC και τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου LNG για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, συνδέοντας τις υποδομές αυτές με την ενεργειακή ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών.

Belharra και «Ασπίδες»

Στο αμυντικό σκέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου στον τομέα της άμυνας.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δαπανά το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ενώ, μιλώντας για την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», επισήμανε ότι η συμμετοχή χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία πρέπει να διευρυνθεί.

Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα κρατών που θα στηρίξουν ουσιαστικά τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, όχι μόνο μέσω οικονομικών συμφωνιών, αλλά και με έμπρακτη παρουσία όταν οι εταίροι της αντιμετωπίζουν κρίσεις.