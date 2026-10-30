«Χωριάτικο»: Προφυλακιστέοι δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο – Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής της οργάνωσης

Στους 9ανέρχονται πλέον οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση του κυκλώματος «Χωριάτικο», καθώς δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι.

Παράλληλα, ο φερόμενος ως αρχιλογιστής της οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», λόγω της ηλικίας και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς από τους 29 κατηγορουμένους που επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα, περίπου 15 είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Για ορισμένους αποφασίστηκε η άρση της κράτησής τους με περιοριστικούς όρους, ενώ άλλοι ανέμεναν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος. Προφυλακισμένος είναι επίσης ένας άνδρας με το προσωνύμιο «Άκης», ο οποίος φέρεται να παρείχε υπηρεσίες προστασίας στον επιχειρηματία τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν απλώς υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του και ότι δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, λαμβάνονταν αποκλειστικά από εκείνον.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η Ρόδος – Άφαντος ο 52χρονος Ιγκόρ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα των Αρχών δεν περιορίζεται στην Αθήνα, καθώς σημαντική δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να είχε αναπτυχθεί και στη Ρόδο. Περισσότερα από δέκα άτομα από το νησί έχουν συλληφθεί, ενώ ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αναπτύξει εκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, παραμένει άφαντος ο 52χρονος Ιγκόρ, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη και δεξί χέρι του προσώπου που οι Αρχές θεωρούν εγκέφαλο της οργάνωσης.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται με τις μέχρι σήμερα συλλήψεις. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αστυνομίας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 90 ακόμη κατηγορούμενοι, πέραν εκείνων για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις, καθώς εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν νέα εντάλματα, συλλήψεις και κλήσεις κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.