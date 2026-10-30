e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 6 Νοεμβρίου

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Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους κατά την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

θα καταβληθούν σε εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 5 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

θα καταβληθούν σε για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων). Από 2 έως 6 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: