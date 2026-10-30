Φθιώτιδα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από τα 33.000 ευρώ η λεία τους

Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας εξάρθρωσε η αστυνομία. Δύο άντρες συνελήφθησαν στη Λαμία το πρωί της Πέμπτης.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να διέπραξαν συνολικά πέντε απάτες και εννέα απόπειρες εξαπάτησης, αποσπώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 33.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 7 Σεπτεμβρίου και συνεχιζόταν έως τις 20 Οκτωβρίου.

Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους και παρουσιάζονταν είτε ως λογιστές είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνταν δήθεν πρόστιμα από την Εφορία, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες να τους παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη σωρείας απατών και αποπειρών απάτης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, διαφόρων περιοχών της Φθιώτιδας.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (29-10-2026) πρωινές ώρες στην Λαμία Φθιώτιδας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και Ο.Π.Δ.Ι. της ίδιας Υπηρεσίας καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη απατών (τελεσμένων και σε απόπειρα), κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ενέχονται, το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 07-09-2026 έως 20-10-2026, σε -5- απάτες και -9- απόπειρες εξαπάτησης, αποκομίζοντας χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις -33.000- ευρώ.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία δράσης τους, η προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων τους γινόταν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με το πρόσχημα του «λογιστή», της δήθεν «επιβολής προστίμου από την Εφορία», του δήθεν «υπαλλήλου της ΔΕΔΔΗΕ» και την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες ανήκαν σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς υπηκόους.

Οι ανωτέρω δύο (2) συλληφθέντες, όπως προέκυψε είχαν τον ρόλο του εισπράκτορα των χρηματικών ποσών, των κοσμημάτων και των τιμαλφών από τα θύματα, ενώ κατά τη διάπραξη της παράνομης δράσης τους, χρησιμοποιούσαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών (των οποίων η προέλευση ερευνάται), ένα (1) αεροβόλο τυφέκιο, το χρηματικό ποσό των (175) ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών (sim) κινητής τηλεφωνίας.

Επίσης, συνελήφθη ημεδαπός, συγκάτοικος ενός εκ των δύο ημεδαπών, καθώς στην κατοχή του, εντός της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρείς (3) αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους (1,2) γραμμαρίων και ένας (1) ανιχνευτής μετάλλων, την κατοχή – ιδιοκτησία του οποίου αποδέχτηκε.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση της διάπραξης απατών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης: