Αχαρνές: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ρέμα Καναπίτσας

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Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 από το ρέμα Καναπίτσας του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30. Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2026.