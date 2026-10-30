Σία Κοσιώνη για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα: «Θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μία τραγωδία»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε και το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου η Σία Κοσιώνη, με τους δύο δημοσιογράφους να σχολιάζουν τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, η Σία Κοσιώνη έκανε μια προσωπική αναφορά για το θέμα. «Θέλω να πω δυο πράγματα, επιστρατεύοντας όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μια τραγωδία. Το λέω πρώτη φορά δημοσίως» είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Και πρόσθεσε: «Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε. Ξαναλέω, όμως, επιστρατεύω όλη μου τη δημοσιογραφική ψυχραιμία για να προσεγγίσω αυτό το θέμα. Η οικογένεια μου κινδύνευσε γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το συγκεκριμένο σημείο. Και έτυχε, εκείνη την ημέρα, να τον πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1».

«Γι’ αυτό και το σχολικό δεν πέρασε τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά, που είναι μέσα στο σχολικό…» συμπλήρωσε η Σία Κοσιώνη.