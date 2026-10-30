Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 83-68: «Πράσινο» δράμα στην Πόλη

Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους…

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

Τα 6 λάθη της πρώτης περιόδου, οι κακές επιστροφές και η αμυντική ανισορροπία, έβαλαν με το… καλησπέρα τον Παναθηναϊκό σε δύσκολη θέση. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον Σάριτς, η άμυνα κοντά στο καλάθι ήταν ασύνδετη και η Αναντολού Εφές επέβαλε τον ρυθμό της, ξεφεύγοντας στο 7΄ με διψήφια διαφορά (21-11). Ωστόσο, στο τελευταίο τρίλεπτο το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση μέσα από την άμυνά του και με σερί 0-7 μείωσε στο 10΄ σε 21-18.

Με τον Φρανσίσκο να παραμένει «ζεστός», ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μία ανάσα από την ισοφάριση στο 12΄, μετά από τρίποντο του Γάλλου (23-21), ο Χέιζ-Ντέιβις τον κράτησε κοντά στο σκορ από τα 6,75 (27-25 στο 14΄), αλλά οι Στραζέλ και Γιούστ πρωταγωνίστησαν στο επιμέρους σκορ 12-2 της Αναντολού για το 39-27 στο 17΄. Παρά τα λάθη και την αδυναμία των ψηλών του «τριφυλλιού» να ελέγξουν τη ρακέτα, τα τρίποντα των Χέιζ-Ντέιβις και Ναν περιόρισαν τη διαφορά στους οκτώ πόντους (45-37) στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός έχασε και την επιθετική του συνοχή, περιοριζόμενος στους 14 πόντους, με την Αναντολού Εφές να αξιοποιεί τόσο την περιφερειακή εκτέλεση όσο και τη δράση της κοντά στο καλάθι, επαναφέροντας γρήγορα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (52-42 στο 24΄). Ο Λόιντ με τρίποντο διατήρησε το προβάδισμα των γηπεδούχων (59-49 στο 28΄), ενώ ο Σάριτς με δύο εύστοχες βολές ανέβασε τη διαφορά στο +12 (61-49). Ο Γκραντ έδωσε την τελευταία απάντηση του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας με καλάθι το 61-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τον Λεσόρ να αφυπνίζεται κοντά στο καλάθι και να κερδίζει τις μάχες στη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 0-7 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, μειώνοντας σε 61-58. Ο Μάλκολμ, όμως, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με προσωπικό σερί 5-0 διαμόρφωσε το 66-58. Ο Ναν απάντησε με πέντε διαδοχικούς πόντους (66-63 στο 34΄), ενώ το κάρφωμα του Γιαμπουσέλε έφερε το «τριφύλλι» σε απόσταση αναπνοής (66-65). Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στην Αναντολού, καθώς Πέιν και Μάλκολμ ευστόχησαν σε τρία διαδοχικά τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα τους σε επιμέρους σκορ 14-0 για το 80-65 στο 37΄. Το νέο επιθετικό ξέσπασμα των Τούρκων έβαλε τέλος στις ελπίδες ανατροπής του Παναθηναϊκού, με τα τελευταία λεπτά να αποκτούν διαδικαστικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νέντοβιτς, Ράτσις, Ουντιάνσκι

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Πάμπλο Λάσο): Λόιντ 10 (2), Γιούστα 6, Σάριτς 11, Μάλκολμ 15 (1), Φερνάντο 15, Πέιν 14 (4), Οσμάνι, Στράζελ 8, Γιλμάζ, Τζόουνς 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 8 (1), Μπάντιο 5 (1), Χέιζ-Ντέιβις 11 (2), Γκραντ 6, Ναν 17 (2), Λεσόρ 5, Γιαμπουσέλε 2, Μπόνγκα 8 (2), Ερναγκόμεθ 2, Μήτογλου 4, Φαλ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ