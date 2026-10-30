Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση Patriot στην Ουκρανία – Στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο ο Ζελένσκι

Το πράσινο φως έδωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, ενώ ο Καναδάς ενέκρινε το ποσόν των 500 εκατομμύρια ευρώ για το δάνειο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία.

Πρόκειται για δυο εξελίξεις αναμένεται να δώσουν στήριξη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη στιγμή που ο ίδιος απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων. Αύριο, Σάββατο (31/10), ο πρόεδρος της Ουκρανίας μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς ο τελευταίος επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο διαμεσολαβητή στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο την Μαύρη Θάλασσα, όπου η ναυσιπλοΐα διεξάγεται μετ’ εμποδίων εξαιτίας πληγμάτων που δέχονται πλοία κυρίως από ρωσικα drones.

Συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε απόψε ότι ενέκρινε την πιθανή πώληση πυραύλων Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement στην Ουκρανία, εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κύριος ανάδοχος θα είναι η Lockheed Martin, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καθυστερήσει με σειρά από παλινωδίες.

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη λήξη της διήμερης συνόδου κορυφής Καναδά-ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ ανακοίνωσε πως η χώρα του θα διαθέσει 500 εκατομμύρια ευρώ για το δάνειο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Εξάλλου, στο κοινό κείμενο που υπέγραψαν σήμερα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν γίνεται εκτενής αναφορά στην στήριξη των δυο μερών στην Ουκρανία.

Το κοινό μήνυμα ΕΕ – Καναδά για την Ουκρανία

«Θα παραμείνουμε αποφασισμένοι και θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», επισημαίνεται στο κοινό κείμενο, το οποίο συνεχίζει αναφέροντας: «Επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή και αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Οι δυο πλευρές, μάλιστα, δεσμεύονται να συνεχίσουν να παρέχουν «ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοπιστωτική, οικονομική, ενεργειακή, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη στην Ουκρανία και στον λαό της». Επίσης, δεσμεύονται ότι θα επιδιώξουν «ένα μακροπρόθεσμο όραμα εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωατλαντικής ένταξης της Ουκρανίας», όπως και «στη μελλοντική ανοικοδόμησή της».

Επιπλέον, Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς δεσμεύονται «να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία» και «να επιδιώξουν τη λογοδοσία της για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εντός και εναντίον της Ουκρανίας». Στο ίδιο πνεύμα, ο Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς δεσμεύονται για άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των αιχμαλώτων πολέμου, των κρατουμένων πολιτών και των παράνομα εκτοπισμένων και βίαια μεταφερόμενων Ουκρανών παιδιών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών.

Το δραματικό μήνυμα Ζελένσκι

Πάντως, στο τελευταίο του μήνυμα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρήθηκε εκ νέου για τα ρωσικά πλήγματα. Με ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε: «Κάθε μέρα τα ρωσικά πλήγματα χτυπούν τις ενεργειακές μας υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η επιχειρησιακή δράση της Ρωσίας ενάντια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, των ενεργειακών μας δικτύων και των διασυνδέσεων συνεχίζεται». «Χθες το βράδυ, η Ρωσία εκτόξευσε 17 βαλλιστικούς πυραύλους, ορισμένοι από τους οποίους έπληξαν τις υποδομές διύλισης πετρελαίου στο Κρεμεντσούκ», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να καταλήξει: «Οι Ρώσοι δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα προς την ενεργειακή αποκλιμάκωση. Θα ενεργήσουμε ανάλογα και δίκαια».

Every day Russian strikes hit our energy infrastructure, causing extensive damage. Russia’s operation against our power generation, energy grids and interconnectors continues. It launched 17 ballistic missiles last night, some of which struck our oil refining infrastructure in Kremenchuk. The Russians have not taken a single step toward energy de-escalation. We will act accordingly and justly. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2026

Η ατζέντα της συνάντησης Ζελένσκι – Ερντογάν

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει αύριο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Την επίσκεψη ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν και διευκρίνισε ότι πρόκειται για επίσκεψη εργασίας, κατά την οποία οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.