Λάρισα: Καταδίκη τριών γιατρών για ανθρωποκτονία 33χρονου από αμέλεια

Ένοχοι για τον θάνατο 33χρονου ασθενούς κρίθηκαν από το Εφετείο στη Λάρισα τρεις γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.

Ο 33χρονος κάτοικος χωριού της Καρδίτσας έχασε τη ζωή του σε λίγες ώρες από μια οξεία επιγλωττίτιδα, νόσος η οποία παρότι διαγνώσθηκε στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Καρδίτσας, κατά πώς φαίνεται, δεν αντιμετωπίσθηκε όπως έπρεπε, σύμφωνα με το eleftheria.gr.

Το απόγευμα της 12ης Ιουνίου 2019 ενώ ο 33χρονος βρισκόταν στο σπίτι του αισθάνθηκε δύσπνοια και διαμαρτυρόταν πως δεν μπορούσε να καταπιεί. Το ίδιο βράδυ συγγενείς τον πήγαν στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου όπου του δόθηκε «αγωγή». Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου απευθύνθηκε ξανά στο Κέντρο Υγείας για να παραπεμφθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τη διάγνωση από την ειδικευόμενη παθολόγο στο Τμήμα Επειγόντων, άλλος ειδικός γιατρός αποφάσισε τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας γιατί η συγκεκριμένη κλινική που θα νοσήλευε τον 33χρονο δεν εφημέρευε. Έτσι ο 33χρονος που διαμαρτυρόταν πως δεν μπορεί να αναπνεύσει κατέληξε, από απόφραξη των αεραγωγών (ασφυξία) μερικά χιλιόμετρα έξω από την Καρδίτσα ενόσω διακομιζόταν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασής του, όχι μόνο δεν άλλαξε η εφημερία της Κλινικής για να νοσηλευθεί στην Καρδίτσα, αλλά η διακομιδή δεν έγινε με κάποια Μονάδα του ΕΚΑΒ και συνοδεία ειδικού ιατρού παρά μόνο με τη μητέρα του, η οποία στην κατάθεσή της στο Δικαστήριο της Λάρισας, περιέγραψε το τραγικό γεγονός του θανάτου του γιου της.

Θάνατος από ασφυξία

Σύμφωνα με το ιστορικό, όπως περιγράφεται και στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, οι τρεις γιατροί του Γ.Ν. Καρδίτσας στις 13-6-2019 «αφενός μεν δεν παρακολούθησαν στενά» τον 33χρονο «σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ώστε να αποφευχθεί η απόφραξη των αεραγωγών, αφετέρου δε μολονότι δεν υπήρχε λόγος παραπομπής του σε έτερο Νοσοκομείο, την αυτή ημεροχρονολογία και περί ώρα 11:00 αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο και όχι με κινητή ιατρική μονάδα και μάλιστα χωρίς τη συνοδεία ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ήτοι αναισθησιολόγου.

Αναπόδραστο αποτέλεσμα της αμελούς συμπεριφοράς» των κατηγορουμένων ιατρών «οι οποίοι ενήργησαν κατά παράβαση των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της επιστήμης τους και του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου καθήκοντος επιμέλειας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ήταν να καταλήξει ο ανωτέρω ασθενής καθ’ οδόν για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λόγω απόφραξης των αεραγωγών (ασφυξίας).

Ειδικότερα, αναφέρεται στην απόφαση ο 33χρονος προσήλθε στο Γ.Ν. Καρδίτσας, περί ώρα 06.00-06.30 της 13ης-06-2019.

«Από την κλινική εξέταση και τα ακροαστικά ευρήματα, από την ειδικευόμενη ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων», «τέθηκε η υπόνοια λοιμώξεως του ανωτέρω αναπνευστικού συστήματος (επιγλωττίτιδα), δόθηκε άμεσα φαρμακευτική αγωγή και περί ώρα 07.45, η ιατρός, κάλεσε τηλεφωνικά τον ειδικό ιατρό» της Κλινικής του ΓΝ Καρδίτσας «προκειμένου να τον ενημερώσει για το περιστατικό, το οποίο η ίδια προφανώς θεώρησε σοβαρό».

Ακολούθως, ο επικουρικός ιατρός, «αν και είχε άδεια εκείνη την ημέρα, προσήλθε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και περί ώρα 08.30 κατόπιν εξέτασης του ασθενούς, η διάγνωση, από τον ιατρό, ήταν οίδημα στην επιγλωττίδα. Κατόπιν, ο ιατρός» ενημέρωσε τον διευθυντή της Κλινικής «για την κλινική εικόνα του ασθενούς και πως θα αντιμετωπιστεί το περιστατικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι» η αρμόδια Κλινική «του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας δεν εφημέρευε και συμφωνήθηκε η διακομιδή του ασθενούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και ο ασθενής μεταφέρθηκε στην Κλινική για παρακολούθηση». Να διευκρινιστεί εδώ ότι στο προχθεσινό δικαστήριο οι κατηγορούμενοι ιατροί εξήγησαν πώς ελήφθη η απόφαση για τη διακομιδή στη Λάρισα, ποιος από όλους τους, υπέγραψε και πώς, τη διακομιδή του 33χρονου.

Στην πρωτόδικη δικαστική απόφαση περιγράφονται επίσης οι ιατρικές πράξεις που ακολούθησαν στις 10 το πρωί (λαρυγγοσκόπηση, τομογραφία κλπ) που επιβεβαίωσαν την αρχική διάγνωση περί επιγλωττίτιδας. «Περί ώρα 11.30» σημειώνεται στη δικαστική απόφαση «ο ασθενής αναχώρησε από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, με προορισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς συνοδεία κανενός ιατρού. Εκ των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών, προέκυψε ότι αν και διαπιστώθηκε ήδη από νωρίς το πρωί», από την ειδικευόμενη παθολόγο ιατρό «η υπόνοια λοιμώξεως του ανωτέρω αναπνευστικού συστήματος (επιγλωττίτιδα) και ακολούθως επιβεβαιώθηκε» από τον ειδικό ιατρό αλλά και από τον έτερο ειδικό ιατρό ότι «ο ασθενής πάσχει από οίδημα στην επιγλωττίδα».

«Οι οποίοι επιλήφθηκαν και εξέτασαν τον ασθενή και όντας θεράποντες ιατροί του, δεν παρακολούθησαν εντατικά τον ασθενή, λαμβάνοντας σοβαρά την κλινική εικόνα του ασθενούς, ο οποίος διαρκώς και κατ’ επανάληψη διαμαρτύρονταν για ισχυρό πονόλαιμο και ότι δεν μπορεί να ανασάνει».

Έτσι «δεν συναποφάσισαν με τον διευθυντή της Κλινικής, ο οποίος ήταν ενήμερος για τη διάγνωση και την κατάσταση του ασθενούς, την αλλαγή εφημεριακού προγράμματος προκειμένου να αιτηθούν, από την Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Καρδίτσας, το άνοιγμα και την εφημερία» της συγκεκριμένης Κλινικής «την εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας καθόσον είναι γνωστό ότι τέτοια περιστατικά οξείας επιγλωττίτιδας εξελίσσονται ραγδαία και μπορούν να αποφέρουν τέλεια απόφραξη των αεροφόρων οδών σε σύντομο χρόνο και απαιτείται οι γιατροί να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για τη διενέργεια διασωλήνωσης ή τραχειοτομής» καταλήγει η δικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο της δίκης, κατέθεσε η μητέρα και άλλα συγγενικά πρόσωπα του 33χρονου, ιατροδικαστής όπως και οι 2 πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, ενώ τα γεγονότα περιέγραψαν με τις απολογίες τους και οι τρεις κατηγορούμενοι γιατροί.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή ενός γιατρού και την απαλλαγή των άλλων δύο συγκατηγορουμένων, αλλά το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας αποφάσισε την ενοχή και των τριών γιατρών για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.