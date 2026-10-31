Γαλλία: Χιλιάδες πολίτες στη συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας μετά τη φονική επίθεση στην Τραπ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γαλλία
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πόλη Τραπ, νοτιοδυτικά του Παρισιού, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μία εβδομάδα μετά την ένοπλη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στην Πλας ντε Μεριζιέ με πρωτοβουλία του αριστερού δημάρχου της Τραπ, Αλί Ραμπέ, πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, ενός 26χρονου Γάλλου αφρικανικής καταγωγής που έπεσε νεκρός από πυρά στις 23 Οκτωβρίου.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο υπέστη σοβαρά τραύματα στη γειτονική πόλη Λα Βεριέρ.

Νωρίτερα σήμερα, μια άλλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Βεριέρ, στην οποία παρευρέθηκαν ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος της δεξιάς στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, και η Βαλερί Πεκρές, η δεξιά πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς.

Στην Τραπ, το πλήθος κρατούσε πολλές γαλλικές σημαίες μαζί με πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» ή «Δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει».

Πολιτικές προσωπικότητες, κυρίως από την Αριστερά, είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και η Μαρίν Τοντελιέ, όλοι τους υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές.

Σε βάρος του 39χρονου υπόπτου της επίθεσης απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη και προφυλακίστηκε.

Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι «στόχευσε ειδικά, άτομα (με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά πιστεύοντας) ότι ήταν μουσουλμάνοι ή Αφρικανοί ή Βορειοαφρικανοί και ότι επέλεξε την Τραπ, που θεωρούσε ότι ήταν “ένα καταφύγιο ισλαμιστών”, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστέν.

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει το 2022 ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Τραπ ως «μικρή ισλαμική Δημοκρατία σε μικρογραφία».

Η πόλη τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης, μετά την αναχώρηση δεκάδων νέων για να ενταχθούν στον τζιχάντ στη Συρία.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε σήμερα μήνυση κατά της ιστορικής ηγέτιδας και υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές -της RN Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του συντηρητικού ειδησεογραφικού δικτύου CNews- για συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος κατά ανθρώπων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ