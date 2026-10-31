Γαλλία: Χιλιάδες πολίτες στη συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας μετά τη φονική επίθεση στην Τραπ

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πόλη Τραπ, νοτιοδυτικά του Παρισιού, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μία εβδομάδα μετά την ένοπλη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στην Πλας ντε Μεριζιέ με πρωτοβουλία του αριστερού δημάρχου της Τραπ, Αλί Ραμπέ, πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, ενός 26χρονου Γάλλου αφρικανικής καταγωγής που έπεσε νεκρός από πυρά στις 23 Οκτωβρίου.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο υπέστη σοβαρά τραύματα στη γειτονική πόλη Λα Βεριέρ.

Νωρίτερα σήμερα, μια άλλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Βεριέρ, στην οποία παρευρέθηκαν ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος της δεξιάς στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, και η Βαλερί Πεκρές, η δεξιά πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς.

Στην Τραπ, το πλήθος κρατούσε πολλές γαλλικές σημαίες μαζί με πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» ή «Δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει».

Πολιτικές προσωπικότητες, κυρίως από την Αριστερά, είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και η Μαρίν Τοντελιέ, όλοι τους υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές.

Σε βάρος του 39χρονου υπόπτου της επίθεσης απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη και προφυλακίστηκε.

Être à Trappes ce soir était une évidence. En soutien des victimes de l’attentat raciste du 23 octobre. En soutien des habitant·es, visés par le terroriste et par la droite et l’extrême droite dans les médias. Et en soutien de toutes les personnes racisées qui vivent les mots et les actes racistes au quotidien depuis si longtemps et qui craignent pour leur vie. Nous sommes venu•es vous dire : vous n’êtes pas seul•es. L’émotion était forte. On repart déterminé•es et plus soudé•es que jamais, conscient•es de ce qui va se jouer dans les mois qui viennent pour les 1,2 millions de Français•es victimes de racisme chaque année. Bravo et merci au maire @alirabeh pour ses mots impeccables. On ne peut pas en dire autant de toute la classe politique. Si je suis heureuse que toute la gauche ait fait le déplacement, je me demande encore où étaient les autres. Toutes les victimes du terrorisme ne méritent-elles pas leur considération ? — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 30, 2026

📍 À Trappes, les deux gauches irréconciliables se retrouvent côte à côte contre le racisme. Jean-Luc Mélenchon discute avec Éric Coquerel, à quelques mètres d’Olivier Faure et de Raphaël Glucksmann. LFI et socialistes s’ignorent. Sur la place des Merisiers, une semaine après l’attentat raciste qui a fait un mort et sept blessés, les responsables politiques de gauche ont répondu à l’appel du maire Ali Rabeh. Sont également présents : Marine Tondelier, François Ruffin, Ségolène Royal, Mathilde Panot, Éric Coquerel, Stéphane Peu et Ian Brossat. — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) October 30, 2026

Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι «στόχευσε ειδικά, άτομα (με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά πιστεύοντας) ότι ήταν μουσουλμάνοι ή Αφρικανοί ή Βορειοαφρικανοί και ότι επέλεξε την Τραπ, που θεωρούσε ότι ήταν “ένα καταφύγιο ισλαμιστών”, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστέν.

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει το 2022 ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Τραπ ως «μικρή ισλαμική Δημοκρατία σε μικρογραφία».

Η πόλη τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης, μετά την αναχώρηση δεκάδων νέων για να ενταχθούν στον τζιχάντ στη Συρία.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε σήμερα μήνυση κατά της ιστορικής ηγέτιδας και υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές -της RN Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά και του συντηρητικού ειδησεογραφικού δικτύου CNews- για συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος κατά ανθρώπων.