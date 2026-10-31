Συνάντηση Φιντάν-Ρούμπιο στο G20: Στο επίκεντρο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και η Μέση Ανατολή

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Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση στη Γάζα, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, καθώς και άλλες περιφερειακές εξελίξεις και οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας–Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, ενώ υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων.