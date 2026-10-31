Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μοντέρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – «Θα επιστρέψω πιο δυνατός»

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Το πρώτο του μήνυμα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε έστειλε ο Γιαν Μοντέρο, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει στα παρκέ πιο δυνατός.

Ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε την Παρασκευή (30/10), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στους έξι μήνες, εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους».

Μετά τη δημοσιοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού του, ο Μοντέρο έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσω Instagram Story, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια.

«Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε χαρακτηριστικά ο 26χρονος γκαρντ.