Γερμανία: Μαζικές κινητοποιήσεις της Gen Z σε 30 πόλεις – Φόβοι για επεισόδια και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Σε κινητοποιήσεις σε 30 πόλεις της Γερμανίας προχωρά σήμερα, Σάββατο, η πρωτοβουλία «Η Gen Z ρυθμίζει», με τουλάχιστον 160.000 άτομα να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Οι διαδηλώσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων της νέας γενιάς, που έχει ήδη εκδηλωθεί στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ επιχειρήσεις σε μεγάλες πόλεις λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προστασίας.

Οι διοργανωτές καλούν σε συγκεντρώσεις στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και άλλες πόλεις, προβάλλοντας ένα ευρύ πλαίσιο αιτημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η εξασφάλιση προσιτού κόστους διαβίωσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανατροπή των περικοπών στην κοινωνική πρόνοια, καθώς και η αντίθεση στους εξοπλισμούς και στην επέκταση της επιτήρησης μέσω καμερών.

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας άσκησαν έντονη κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες τους.

«Κύριε Μερτς, θα ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι απορρίπτουν τη βία και τις καταστροφές περιουσιών.

Τα αιτήματα των νέων σχολίασαν στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η υπουργός Οικογένειας, Κάριν Πριν, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ανησυχίες τους είναι εύλογες και ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να παραμείνουν ειρηνικές.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του SPD για θέματα νεολαίας, Γιασμίνα Χόστερτ, χαρακτήρισε τα αιτήματα των διαδηλωτών καθοριστικά για το μέλλον της χώρας, δεσμευόμενη ότι θα υπάρξει διάλογος και στήριξη των προβληματισμών της νεότερης γενιάς.

Η πρώην επικεφαλής των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, άσκησε κριτική στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η προσοχή έχει επικεντρωθεί κυρίως στο ενδεχόμενο επεισοδίων και όχι στα αιτήματα των νέων.

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο συμμετοχής ατόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεισόδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία, όπου πραγματοποιούνται ενισχυμένοι έλεγχοι σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ασφαλείας.

Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται να υπάρξουν απελάσεις ατόμων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρχές διαχωρίζουν τις ειρηνικές φοιτητικές κινητοποιήσεις από εξτρεμιστικές ομάδες που ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις συγκεντρώσεις.

Η κεντρική συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κολωνία, ωστόσο επιχειρήσεις σε αρκετές μεγάλες γερμανικές πόλεις λαμβάνουν ήδη μέτρα προστασίας.

Καταστήματα πολυτελών ειδών στην Κολωνία, το Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με γυψοσανίδες, ενώ αρκετά θα παραμείνουν κλειστά, υπό τον φόβο καταστροφών και λεηλασιών.

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης, Χάικο Τέγκατς, δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση των πιθανών επεισοδίων, λόγω της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων στις κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και εξτρεμιστικών.