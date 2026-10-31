Βόρεια Κορέα: Καταγγέλλει «παραβίαση της κυριαρχίας της» από τη διεθνή ομάδα επιτήρησης κυρώσεων

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Την κοινή δήλωση ομάδας χωρών που επιβλέπουν την επιβολή κυρώσεων κατά της Πιονγιάνγκ κατήγγειλε η Βόρεια Κορέα, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της» που πηγάζει από την εχθρότητα των ΗΠΑ και της Δύσης, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Την Τετάρτη, η πολυμερής ομάδα παρακολούθησης κυρώσεων (Multilateral Sanctions Monitoring Team / MSMT), στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Βρετανία και η Νότια Κορέα, κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις για επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε βάρος της Πιονγιάνγκ.

Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT) participating states and EU released a joint statement on sanctions against North Korea, noting EU, Australia, and the United States implemented sanctions building on detailed reporting by MSMT and reaffirming commitment by MSMT participating states and EU to complete, verifiable, and irreversible denuclearization of North Korea. https://t.co/1Ez5wjlsLt Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,6% έπεσε η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Αναλυτικά τα στοιχεία — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) October 29, 2026

«Οι κυρώσεις και οι πιέσεις μπορεί να αποδίδουν σε αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA. Η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Δύση «δεν μπορεί να κλονίσει τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα», συμπλήρωσε.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποσκοπούν στον τερματισμό των προγραμμάτων πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας.