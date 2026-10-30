Έκρηξη στην Πλάκα: «Πήγαμε να σκοτωθούμε» – Συγκλονίζει ο οδηγός που βρέθηκε μια ανάσα από την τραγωδία

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Στο βίντεο που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 αποτυπώνει τη σφοδρότητα της έκρηξης, προκαλώντας σοκ τόσο στους ανθρώπους που γλίτωσαν από την τραγωδία όσο και στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Πήγαμε να σκοτωθούμε» – Η συγκλονιστική μαρτυρία οδηγού

Ο Αμπντουλάχ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, πίσω από το σχολικό με τους 12 μαθητές, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους.

Όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1, το όχημά του τραντάχτηκε βίαια, οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης κάλυψε τα πάντα, περιορίζοντας την ορατότητά του.

«Το είδα στον ΑΝΤ1 και… σοκαριστικό πάρα πολύ, πήγαμε να σκοτωθούμε», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε. «Έχει περάσει ένας μήνας και ανατριχιάζω όταν μιλάω για αυτά, γιατί ήταν πολύ σοβαρό το θέμα και παραλίγο να σκοτωθούμε όλοι στη γειτονιά και τα παιδιά που ήταν στο σχολικό», πρόσθεσε.

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, ο οδηγός διακρίνεται λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, σε κατάσταση σοκ, την ώρα που προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές – Τι περιγράφει ο οδηγός του σχολικού

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι εικόνες από το σχολικό όχημα που περνούσε από το σημείο την ώρα της έκρηξης, μεταφέροντας 12 μικρούς μαθητές.

Ο οδηγός του σχολικού περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ότι εκτελούσε το συνηθισμένο δρομολόγιό του, όταν βρέθηκε μπροστά στην τραγωδία. «Είμαι ακόμα σοκαρισμένος. Τα τελευταία τρία χρόνια κάνω αυτό το δρομολόγιο. Ξεκινώ από το Περιστέρι και παίρνω μαθητές από το κέντρο. Είχαν ήδη επιβιβαστεί 12 παιδιά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε την οδό Λυσικράτους για να παραλάβει ακόμη δύο μαθητές, που είναι αδέλφια και κατοικούν στην περιοχή. «Η έκρηξη ήταν τεράστια. Τα ερείπια εκτινάχθηκαν και πάνω στο βαν. Ευτυχώς κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε», τόνισε.

«Ζητάμε δικαίωση» – Ο πόνος των συγγενών

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των έξι θυμάτων παραμένουν συγκλονισμένες από τις εικόνες της έκρηξης και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, θείος δύο κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους αναφέρθηκε στον πόνο των συγγενών και στην ανάγκη να υπάρξει δικαίωση μέσα από τη Δικαιοσύνη.

Φωτογραφίες από τις τελευταίες ώρες των θυμάτων

Στα φωτογραφίες-ντοκουμέντο καταγράφονται οι τελευταίες γνωστές κινήσεις ανθρώπων που είχαν μισθώσει το διαμέρισμα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Στις 18:00 το απόγευμα, περίπου 13 ώρες πριν από τη φονική έκρηξη, διακρίνεται ο Ίαν μαζί με τη σύζυγό του να βγαίνουν για βόλτα στην Πλάκα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 το βράδυ, οι φωτογραφίες καταγράφουν δύο ζευγάρια να εισέρχονται στο κτίριο όπου αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Πρόκειται για εικόνες από τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία, που έρχονται στο φως την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων αναμένουν την απόδοση δικαιοσύνης.