ΗΠΑ: Πιλότοι στο Οχάιο «κατέγραψαν» UFO σε σχήμα… χαπιού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα έρχεται νέο περιστατικό θέασης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου, καθώς υπάρχει επίσημη αναφορά δύο πιλότων ιδιωτικού τζετ στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO των ΗΠΑ (NUFORC).

Όλα έγιναν όταν οι χειριστές του αεροσκάφους ετοιμάζονταν να μπουν σε περιοχή με έντονη καταιγίδα πάνω από την πολιτεία του Οχάιο, όταν ξαφνικά βλέπουν ένα αντικείμενο σε σχήμα κάψουλας ή χαπιού να ξεπροβάλλει από τα σύννεφα. Το ΑΤΙΑ, το οποίο κινείτο σε υψόμετρο 41.000 ποδιών (περίπου 12 χλμ.), βρέθηκε σε απόσταση μόλις δύο μιλίων από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των πιλότων που αναφέρει η Daily Mail, το αντικείμενο είχε κατακόρυφο προσανατολισμό, ύψος περίπου 9 μέτρων και μια εξαιρετικά ανακλαστική μεταλλική επιφάνεια, χωρίς εμφανείς αρμούς, πτερύγια ή άλλα συστήματα ελέγχου πτήσης.

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο βρισκόταν σε τόσο κοντινή απόσταση, δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ούτε από το σύστημα αποτροπής συγκρούσεων του αεροσκάφους.

Αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κάποιου τύπου μετεωρολογικό μπαλόνι, το NUFORC επισημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία καταγεγραμμένη αποδέσμευση μπαλονιού στην περιοχή, ενώ το σταθερό σχήμα και το μέγεθός του απομακρύνουν αυτή την πιθανότητα.