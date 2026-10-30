Θεοδώρα Τζάκρη: «Με τον Τσίπρα το 2015 δεν τον ήπιαμε, αλλά τον ρουφήξαμε»

Με μία δήλωση που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της για τα πολιτικά τεκταινόμενα και τις επόμενες πολιτικές της κινήσεις, ερωτηθείσα για τον Αλέξη Τσίπρα και την απογοήτευση που βίωσε η ίδια και πολλοί άλλοι, είπε χαρακτηριστικά:

«Με τον Αλέξη Τσίπρα όχι απλά τον ήπιαμε, αλλά τον ρουφήξαμε».

Η βουλευτής θέλησε με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, να αποτυπώσει και να σκιαγραφήσει την απόλυτη πολιτική διάψευση και τη ματαίωση των προσδοκιών, που είχε και η ίδια από τον πρώην πρωθυπουργό και την περίοδο διακυβέρνησής του.

Επιπλέον, η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας, μέσα από την παρέμβασή της στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιέγραψε το πλαίσιο των μελλοντικών της κινήσεων, την κριτική της απέναντι στα δρώμενα στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς και τη στρατηγική σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν είμαστε θρησκευτική αίρεση»

Αρχικά η κ. Τζάκρη μίλησε για τις μετακινήσεις βουλευτών και την Κεντροαριστερά, επισημαίνοντας ότι:

«Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η απαίτηση, η παραίνεση δηλαδή σε εκλεγμένους βουλευτές να παρατήσουν τις έδρες τους, δηλαδή να γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους εκλογείς τους, και να χρησιμοποιήσουν την έδρα τους επιστρέφοντάς τους για να δηλώσουν την αφοσίωσή τους σε κάποιο πρόσωπο, εκτός από άλλους φύσεως προβλήματα που έχει, πολιτικά και ηθικά, είναι και αντίθετο προς τη συνταγματική επιταγή. Η συνταγματική επιταγή λέει ότι ο βουλευτής υπάρχει εκεί εφ’ ω ετάχθη, δηλαδή να ψηφίζει κατά συνείδηση και να υπερασπίζεται τα δίκαια και τα συμφέροντα των εκλογέων τους οποίους εκπροσωπεί στο Κοινοβούλιο. Το να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, επιτρέψτε μου να πω, είναι αντίθετες στη συνταγματική επιταγή», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στο ζήτημα της παράδοσης της έδρας, σημείωσε ότι:

«Σε αυτό το τουρλουμπούκι που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, την κοσμογονία, που από τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε έχουν προκύψει έξι κόμματα. Να σας πω εγώ το παράδειγμά μου στην Πέλλα; Εγώ αν θέλετε μπορώ να την παραδώσω την έδρα. Ο άνθρωπος που είναι κάτω από μένα, ο πρώτος επιλαχών ήταν με την Νέα Αριστερά και μάλιστα τελευταία πήγε και αυτός στο κόμμα Τσίπρα. Ο δεύτερος ο πλαϊνός το ίδιο, ο τρίτος το ίδιο. Δηλαδή για ποια παράδοση έδρας μιλάμε;

Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για μένα επετεύχθη με τα σταλινικά έκτροπα του Νοεμβρίου του 2024 έξω από το Γκάζι Live. Εκεί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι επειδή φύγαμε και πήγαμε με τον Κασσελάκη. Είναι και επειδή και αυτοί που έμειναν είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σηκώσει κεφάλι. Για μένα το γεγονός ότι δεν έχεις ενταχθεί σε άλλο κόμμα, αυτό δε σημαίνει ότι απαξιώνεσαι πολιτικά και δεν είσαι χρηστικός και χρήσιμος.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα λοιπόν, εξακολουθείς να υπερασπίζεσαι και να εκπροσωπείς τα συμφέροντα των εκλογέων σου. Το συμβόλαιο είναι με τους εκλογείς, είναι με το λαό. Δεν είναι με τον εκάστοτε αρχηγό. Δεν είμαστε θρησκευτική αίρεση, όπου ότι αν κάποιος αρχηγός του καπνίσει θα κάνει κάτι άλλο. Αν λοξοδρομήσει, αν διαψεύδει τις προσδοκίες, αν πάση περιπτώσει ακολουθεί έναν άλλο δρόμο και εγώ θα πρέπει να τον ακολουθώ μέχρι θανάτου. Και την τετραετία λέμε. Θα την ολοκληρώσω την τετραετία στην Πέλλα», αποσαφήνισε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Επιπλέον, ξεκαθαρίζοντας τα επόμενα βήματά της στην πολιτική σκακιέρα, ανέφερε ότι:

«Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες εκλογές. Φυσικά εγώ δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη με τον νομό Πέλλας. Η μάχη θα δοθεί μέσα από έναν εκλογικό συνδυασμό. Όμως μέχρι τότε είμαι σε αυτό το οποίο με ενέταξαν οι πολίτες. Λοιπόν, εκπροσωπώ τα συμφέροντα των πολιτών της Πέλλας και κάνω σκληρή αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι είμαι χρηστική και αυτό θα κάνω μέχρι τέλους. Αν το πάρουμε από την άλλη, είναι και αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Είναι η αντίθετη θεωρία της θεωρίας Μητσοτάκη. Ότι αξιώνει δηλαδή ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές της συμπολίτευσης να μετέρχονται όλες αυτές τις μεθοδεύσεις για να αθωώνουν τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Να στέλνουν επιστολικές ψήφους, να στέλνουν ταχυδρομικά περιστέρια. Μα δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό λέει το Σύνταγμα. Λέει ψήφος κατά συνείδηση λοιπόν και ότι υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε στο Κοινοβούλιο. Δεν έχω σκοπό να ενταχθώ σε άλλο κόμμα. Άλλο αν θα συνεργαστώ με ένα κόμμα. Υπάρχουν ανθρώπινες συνεργασίες. Θα ενταχθώ σε κάποιον εκλογικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη με νομό Πέλλας. Εγώ έχω συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα», τόνισε.

«Ανήκω στην Κεντροαριστερά»

«Λοιπόν, ανήκω στην Κεντροαριστερά για την οποία και συζητάμε. Είναι άνθρωπος της δημοκρατίας. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι εκπροσωπώ τον πατριωτικό σοσιαλισμό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, δύο επιλογές θα είχα. Είτε εν πάση περιπτώσει με το κόμμα Τσίπρα ή με το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, με το κόμμα Τσίπρα εγώ το έχω παίξει το ρόλο αυτό, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους, πολλοί βέβαια στο, από το 2015 πιστέψαμε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα κάνει μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Έτσι; Εν πάση περιπτώσει, δεν έκανε αυτό, έτσι; Εμείς το πήραμε σοβαρά. Ο ίδιος δεν ξέρω κατά πόσο το πήρε. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω κάποια συγκεκριμένα πράγματα με το ΠΑΣΟΚ.

Έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δεν έκανε όμως ποτέ μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Ήθελε δηλαδή να χρησιμοποιήσει το κόμμα του τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και γενικά άλλους ανθρώπους του πασοκογενείς που πήγαμε εκεί. Μας έλεγαν ευθαρσώς ότι εσείς είστε για το εκκλησίασμα, δεν είστε για το ιερό. Ο κύριος Καρτερός δεν μας έλεγε ότι ήρθατε εδώ, ότι θα παίρνετε τις εντολές από τους φύλακες του ναού; Είναι οι μόνοι που κατέχουν τη μία και μοναδική αλήθεια. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας προς τιμήν του εκ των υστέρων αυτοκριτικά είπε ότι όλα αυτά ήταν λάθος. Αυτό το σενάριο δοκιμάστηκε», σημείωσε.

«Κωλύομαι να πιστέψω τον Τσίπρα»

«Εγώ προσωπικά κωλύομαι να πιστέψω τον Τσίπρα. Μακάρι ο άνθρωπος να υπαναχώρησε και αυτά που λέει τώρα να τα εννοεί. Στο ΠΑΣΟΚ τι βλέπω. Το ΠΑΣΟΚ πραγματικά κάνει βήματα προς τα αριστερά και αυτό του πιστώνεται και δημοσκοπικά. Δηλαδή βλέπετε στις δημοσκοπήσεις όλες αυτές που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, ότι η επιρροή του κόμματος Τσίπρα αποκλιμακώνεται μισό με 1% κάθε μήνα. Δεν είναι πλέον ενθουσιώδης η πορεία του όπως στην αρχή.

Γιατί δεν έχει σοβαρές προγραμματικές επεξεργασίες. Δηλαδή αυτά που λέει προγραμματικά δεν είναι καινοτόμα. Γιατί δεν φέρνει πραγματικά από άλλους χώρους νέα πρόσωπα. Και αν ενσωματώσει και αυτούς οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα σταλινικά έκτροπα του Νοεμβρίου του 2024 έξω από το Γκάζι live, νομίζω ότι η πτωτική του πορεία θα συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα βλέπω το ΠΑΣΟΚ σταθερά αργά ανεβαίνει. Δηλαδή συσπειρώνει έναν κόσμο γιατί προφανώς ενσωματώνει ψηφοφόρους και εκλογείς που αρχικά είχαν πιστέψει το εγχείρημα Τσίπρα και κάνει αριστερά πραγματικά βήματα προς τα αριστερά. Εγώ αυτό καταγράφω», επεσήμανε με νόημα.

«Με τον Μητσοτάκη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να έχουν μαζί ούτε πυρετό»

Ερωτηθείσα αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει ακροατήριο από τον χώρο του Κέντρου, ανέφερε:

«Προς τη στιγμή εγώ δεν βλέπω εισροές από το κέντρο προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή σας είπα προηγουμένως ότι η μεγάλη δεξαμενή την οποία έχασε το ΠΑΣΟΚ και είναι σε μια προσπάθεια να την ανακτήσει πίσω είναι τα 2,5 εκατομμύρια των ψηφοφόρων το 2015, που την εγκατέλειψαν για να πάνε στον Τσίπρα, για να πάνε πιο αριστερά δηλαδή. Από εκεί και πέρα, τι βλέπω εγώ το ΠΑΣΟΚ;

Βλέπω καταρχάς ότι δείχνει σε όλους τους τόνους ότι με τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, δεν θέλουν να έχουν μαζί ούτε πυρετό. Βέβαια, αυτό δυσαρεστεί κάποιους, όπως για παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι προτιμούσε την προηγούμενη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, που κατά την άποψή του ήταν πιο ποιοτικό. Είχε όμως ένα πρόβλημα: ήταν της τάξεως του 4%. Βλέπω επίσης και κάτι άλλο. Ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει προγραμματικά ακόμη και στον Τσίπρα χωρίς φλάς και μάλιστα πιο αριστερά και το και το οδηγεί και σε προγραμματικές διορθώσεις.

Και αυτό κάνει βέβαια και αυτό στην κυβέρνηση, που κάποια μέτρα που τα λοιδορούσε μέχρι προχθές τώρα τα αποδέχεται, όπως για παράδειγμα τις 120 δόσεις που θα συζητούσε την επόμενη βδομάδα και στο Κοινοβούλιο. Και βλέπω και κάτι άλλο. Ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, όπως σας είπα προηγουμένως, με τα με το εκκλησίασμα και τους φύλακες του ναού, έχει μια πραγματική πολιτική ανοιχτών θυρών για τους «πασοκογενείς» που προέρχονται από τον τέως ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο», αποσαφήνισε.

«Έχω συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ – Στόχος ένα κοινό μέτωπο να πέσει ο Μητσοτάκης»

»Δηλαδή δείτε ότι όλοι οι άνθρωποι που μαζί με εμένα που σας είπα προηγουμένως είχαν ακούσει το κάλεσμα Τσίπρα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και είχαν προστρέξει, δύο τρεις ανθρώπους ξέρω που δεν έχουν πάει ακόμα να γυρίσει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τόσκας για παράδειγμα που είναι στη Νέα Αριστερά νομίζω, ο κύριος Σπίρτζης που είναι κάπου πέριξ της Κουμουνδούρου και η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου που μας είπε χθες ότι θα γυρίσει στον Τσίπρα. Βέβαια, όταν μας έλεγε πριν από δύο χρόνια ότι θέλει, να σώσει το σπίτι της, μάλλον εννοούσε ότι ήθελε να το δώσει αντιπαροχή στον Τσίπρα.

Έχω συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σε μια πορεία συνεννόησης. Δεν είναι η πρόθεσή μου να ενταχθώ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό που θέλω να κάνω με το ΠΑΣΟΚ είναι να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να συμβάλλω κι εγώ στην προσπάθεια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ειλικρινέστατη και είναι η μοναδική που υπάρχει. Εγώ σας είπα ότι αυτό που κάνω εκπροσωπώντας βεβαίως και την και τους εντολείς μου, είναι αυτή τη στιγμή να ασκώ αντιπολίτευση σκληρή στον Μητσοτάκη», κατέληξε η κ.Τζάκρη.