Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για το «2 στα 2» στη διαβολοβδομάδα

Αφού ξεπέρασε και το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο (80-75) στο Telekom Center Athens για την 8η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός -σε συνδυασμό με την ήττα της Φενερμπαχτσέ στη Βαλένθια- έμεινε για πρώτη φορά φέτος, μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague και τώρα μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στο Turkcell Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή (30/10, 19:30).

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει ρεκόρ 7-1 και αναζητά την 3η διαδοχική νίκη του, καθώς το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα επήλθε για τους «πράσινους» κατά την 6η αγωνιστική, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (81-91). Η Αναντολού Εφές θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 3-5 και στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Κι αυτό γιατί την προηγούμενη αγωνιστική (8η) ηττήθηκε εντός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (118-88) . Η Εφές θέλει ν’ αποφύγει μια δεύτερη διαδοχική ήττα και 6η στο σύνολο, έχοντας νικήσει για τελευταία φορά κατά την 7η αγωνιστική, με 89-80 τη συμπατριώτισσά της Μπεσίκτας.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πάντως γνωρίζει πως το 7-1 ήρθε για την ομάδα του, δίνοντας τα επτά από τα οκτώ παιχνίδια εντός έδρας. Αρχής γενομένης κόντρα στην Εφές, οι «πράσινοι» ξεκινούν μια μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία με συνεχόμενα ματς μακριά από το TCA. O «Ζοτς» προσπάθησε να εξηγήσει στους παίκτες του πως η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ Τελ Αβίβ την προηγούμενη αγωνιστική δεν θα πρέπει να τους επηρεάσει ως προς την ποιότητα της επόμενης αντιπάλου τους. Τους υπενθύμισε δε πως η Εφές έκανε μία μεγάλη νίκη μέσα στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις. Εξάλλου και ο Παναθηναϊκός έφτασε δύσκολα στις δύο τελευταίες νίκες του, αυτές επί των Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία. Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, μιας και δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία προσεκτικής μεταχείρισης. Εκτός παραμένει και ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ως εκ τούτου, ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς θα έχει δεκατρείς παίκτες στη διάθεσή του στην προσεχή αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Πάμπλο Λάσο, για να διαλέξει τελικά με ποιους 12 θα πορευτεί.

Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, μέσα από την άμυνά τους. Η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης ανά κατοχή είναι αυτή του Παναθηναϊκού, αφού επιτρέπει 1,02 πόντους στον αντίπαλο σε κάθε κατοχή. Μέσο όρο ο Παναθηναϊκός δέχεται 74 πόντους ανά αγώνα. Επιπρόσθετα, ο Παναθηναϊκός υποχρεώνει τους αντιπάλους τους να σουτάρουν μόλις με 48.8% εντός πεδιάς. Στατιστικό άξιο αναφοράς είναι και αυτό των 14,8 λαθών μέσο όρο των αντιπάλων του. Στην επίθεση, οι «πράσινοι» σημειώνουν 86,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Σουτάρει δε κατά +4.7% καλύτερα από την Εφές στα δίποντα. Την ίδια ώρα, όμως οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο ευστοχούν κατά 11,1% καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στις ελεύθερες βολές. Το ποσοστό ευστοχίας 72,4% του Παναθηναϊκού από τη γραμμή του φάουλ αποτελεί σημείο στο οποίο οι παίκτες του «Ζοτς» πρέπει να βελτιωθούν. Η Εφές σημειώνει 83,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ δέχεται 88,5 πόντους μ.ο.

Η Αναντολού Εφές χωρίς τον Μάικ Τζέιμς αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο για τον πρωτοπόρο στη Euroleague, Παναθηναϊκό. Ο πρώην ΝΒΑερ Ντάριο Σάριτς αποτελεί κίνδυνο, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να είναι έτοιμος να τον σταματήσει.

Διαιτητές του αγώνα Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Ουκρανία).