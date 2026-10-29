FIFA: Η UEFA ετοιμάζει αντίπαλο του Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές – Το παρασκήνιο, οι καταγγελίες και ο ρόλος του Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διεργασίες της UEFA για την επιλογή υποψηφίου που θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, στις εκλογές του Μαρτίου 2027. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία και οι σύμμαχοί της ενδέχεται να καταλήξουν σε υποψήφιο ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας και συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την υπόθεση FIFA Forward Enterprise (FFE).

Όπως αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι Νικ Έιμς και Ματ Χιουζ του Guardian, οι συζητήσεις με πιθανούς υποψηφίους έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι προσπάθειες συγκρότησης ενός μετώπου κατά του Ινφαντίνο.

Η προθεσμία για την επίσημη κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα χρονικά περιθώρια της UEFA.

Εφόσον επιλεγεί πρόσωπο που θα διεκδικήσει την προεδρία, η υποψηφιότητά του θα παρουσιαστεί στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA και, στη συνέχεια, στους επικεφαλής των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ευρώπης μέσω διαδικτυακής συνεδρίασης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, υπάρχει η πρόθεση να καθυστερήσει η δημόσια ανακοίνωση του ονόματος όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος επιθετικών παρασκηνιακών ενεργειών σε βάρος του υποψηφίου από την πλευρά της FIFA.

Εκτός σχεδιασμού ο Αρσέν Βενγκέρ

Μεταξύ των ονομάτων που είχαν ακουστεί για την προεδρία της FIFA βρίσκεται και ο Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος θεωρείται από ορισμένους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς κύκλους πιθανή ενωτική επιλογή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ δεν φαίνεται να έχει εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα.

Ο Βενγκέρ εργάζεται σήμερα ως επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της FIFA και αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ15, προωθώντας τη νέα διοργάνωση της ομοσπονδίας.

Ένα ακόμη πλήγμα στις προσπάθειες συγκρότησης αντιπολιτευτικού μετώπου αποτέλεσε η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του προέδρου της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ αλ Χαλίφα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης τέταρτης θητείας από τον Ινφαντίνο.

Οι 106 ψήφοι και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ

Η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για οποιονδήποτε αποφασίσει να αμφισβητήσει τον νυν πρόεδρο της FIFA.

Για την επικράτηση απαιτούνται 106 ψήφοι, γεγονός που σημαίνει ότι ένας υποψήφιος με τη στήριξη της UEFA θα πρέπει να εξασφαλίσει σημαντικό αριθμό ψήφων από την Ασία, την Αφρική και τη συνομοσπονδία Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).

Ακόμη και η απόλυτη στήριξη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς η ψηφοφορία θα είναι μυστική.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε ορισμένους κύκλους επικρατεί σκεπτικισμός για τις πιθανότητες εκλογικής ήττας του Ινφαντίνο.

Μάλιστα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ένα μαζικό μποϊκοτάζ ή αποχή από την ψηφοφορία στο Ραμπάτ του Μαρόκου θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικότερη στρατηγική.

Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα απομόνωνε πολιτικά τον Ινφαντίνο, δεδομένου ότι η FIFA εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα που προέρχονται από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση FIFA Forward Enterprise και η δικαστική αντιπαράθεση

Η αναζήτηση αντιπάλου του Ινφαντίνο πραγματοποιείται εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης για την υπόθεση FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στις δύο ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η UEFA έχει προσφύγει σε τέσσερα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας την αποδέσμευση εγγράφων που σχετίζονται με το αποτυχημένο εγχείρημα FFE.

Στόχος είναι η εξέταση των συγκεκριμένων στοιχείων, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα υποβληθεί ποινική καταγγελία στην Ελβετία για ενδεχόμενη κακοδιαχείριση οικονομικών πόρων.

Η FIFA έχει απορρίψει τις κατηγορίες σε βάρος του Ινφαντίνο, κατηγορώντας την UEFA για «παρενόχληση» και «παραπληροφόρηση».

Μια πρώτη δικαστική απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο η διαδικασία ενδέχεται να παραταθεί εφόσον η FIFA ασκήσει έφεση κατά πιθανής δυσμενούς απόφασης.

Το αποτέλεσμα αυτής της νομικής αντιπαράθεσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά το πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών.

Το τελεσίγραφο της UEFA με τις 42 ερωτήσεις

Η UEFA έχει θέσει στη FIFA προθεσμία έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου για να απαντήσει σε 42 ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων στην παγκόσμια ομοσπονδία.

Τα ερωτήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την υπόθεση FFE, το βραβείο ειρήνης της FIFA και την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του ποδοσφαιριστή Φόλαριν Μπαλογκούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, έως την Πέμπτη (29/10) η UEFA δεν είχε λάβει απαντήσεις.

Ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η FIFA θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, στον βαθμό που το επιτρέπει η διαδικασία και σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

Η αντιπαράθεση έχει δημιουργήσει κλίμα διοικητικής αβεβαιότητας, με σημαντικές αποφάσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2029, για την οποία δεν έχει ακόμη επιλεγεί διοργανώτρια χώρα.

Στο παρασκήνιο και οι αμερικανικές εκλογές – Η έρευνα για τις σχέσεις Ινφαντίνο και Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική διάσταση της υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Τον Ιούλιο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις σχέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο και της FIFA με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ράσκιν ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να παραδώσει σχετικά έγγραφα και να συμμετάσχει σε επίσημη συνέντευξη με καταγραφή των δηλώσεών του, κάτι που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Guardian, ενδεχόμενη αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τις εκλογές θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στην έρευνα.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο έχει πραγματοποιήσει σειρά διεθνών επαφών, μεταξύ άλλων στη Λετονία, την Τσεχία και το Αζερμπαϊτζάν, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις του με τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Η αποφασιστική στάση του Τσέφεριν

Στο επίκεντρο των προσπαθειών της UEFA βρίσκεται ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στη διοίκηση Ινφαντίνο.

Τον προηγούμενο μήνα, στη γενική συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων στην Κοπεγχάγη, ο Σλοβένος παράγοντας εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά του προέδρου της FIFA, χρησιμοποιώντας την αναφορά στο παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα».

Σύμφωνα με τον Guardian, η παρουσίαση ενός αξιόπιστου αντιπάλου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θεωρείται πλέον κρίσιμη για την αξιοπιστία της UEFA και της στρατηγικής που ακολουθεί ο Τσέφεριν.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιδιώκει να αποφύγει μια νέα υπαναχώρηση, αντίστοιχη με την απόσυρση της απειλής για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Κ20.

Με λιγότερες από τρεις εβδομάδες να απομένουν έως τη λήξη της προθεσμίας υποψηφιοτήτων, το βασικό ερώτημα είναι εάν η UEFA θα καταφέρει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο ή εάν η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί κυρίως σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο.