Euroleague: Την Αρμάνι Μιλάνο περιμένει στη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός

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Αθλητισμός

Εμπάι Εντζάι, Ολυμπιακός, Προμηθέας, Stoiximan GBL
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Ο Ολυμπιακός νίκησε… τις απουσίες και την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη (81-73) την περασμένη Τετάρτη (28/10) και επιστρέφει στη SUNEL Arena, όπου στον μόλις 3ο εντός έδρας αγώνα του στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο, την Παρασκευή (30/10, 21:15).

Η ομάδα του Πειραιά επιδεικνύοντας συγκέντρωση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και παρουσιάζοντας καλό αμυντικό «πρόσωπο» ανέβηκε στο 7-2, καταφέρνοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα με 61-64 από τη Φενερμπαχτσέ στην 7η αγωνιστική. Σε συνδυασμό με την ήττα της Φενέρ από τη Βαλένθια, επί ισπανικού εδάφους, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ισόβαθμος με την τουρκική ομάδα στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, όπου πάντως βρίσκονται και οι Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.

 

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αρμάνι Μιλάνο, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Παναθηναϊκό στο TCA την Τρίτη (27/10) και έμεινε με μόνο μία νίκη σε οκτώ αγωνιστικές. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 1-7, το οποίο μοιράζεται και η Μπασκόνια.

Αναμένεται να φανεί ποιοι εκ των τραυματιών του Ολυμπιακού θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση απέναντι στην Αρμάνι. Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από διάστρεμμα στο δεξί πόδι και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, δύσκολα θα είναι διαθέσιμος, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θέλει να πιέσει έναν τόσο σημαντικό παίκτη και να διακινδυνέψει να μην τον έχει υγιή σε πιο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν.

Πάντως, ο Μπαρτζώκας άφησε ένα «παραθυράκι» ανοικτό για επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ. Δύσκολα φαίνεται πάντως και για τον Γάλλο να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Ο Φουρνιέ ταλαιπωρήθηκε από αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, τραυματισμό που υπέστη στη Βαρκελώνη, ενώ έχει και μία διάταση έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Η αρχική εκτίμηση έλεγε ότι θα ξεκουραστεί για περίπου 20 ημέρες, διάστημα που δεν έχει παρέλθει.
Περισσότερες πιθανότητες ν’ αγωνιστεί συγκεντρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (δάχτυλο του δεξιού ποδιού). Ο Σέρβος σέντερ δεν αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον νεοαποκτηθέντα Τζον Κόντσαρ, ο οποίος είναι σε στάδιο προσαρμογής. Δεν αποκλείεται να βρίσκεται στη δωδεκάδα, με τον Μπαρτζώκα να κρίνει αν θα πατήσει στο παρκέ, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.
Τιμωρημένος είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και βέβαια δεν υπολογίζεται.

Σε μια στατιστική ανάλυση, ο Ολυμπιακός επιθετικά έχει το «πάνω χέρι» έναντι της Αρμάνι. Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 91,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα, έχει παραγωγικότητα 82,5 πόντους μέσο όρο. Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά έχει κατά 8,1% καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Ο Ολυμπιακός δέχεται 6,5 πόντους λιγότερους μέσο όρο από την Αρμάνι.
Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο θα διευθύνουν οι διαιτητές Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Χουσεΐν Τσελίκ (Tουρκία).

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