Τηλεθέαση (29/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

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Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21% ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,8% ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 20,1% ALPHA – Happy Day 14,7% OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,8% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 8,3% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

10:00 – 13:00

ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,1% ΣΚΑΪ – Live You 15,4% ANT1 – Το Πρωινό 13,6% MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,4% ALPHA – Super Κατερίνα 9,5% OPEN – 10 Παντού 9,2% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,2% STAR – Stars System 6,6% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,4% ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,7%

Prime Time Ζώνη:

ALPHA – Μια Γυναίκα 18,2% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 17% ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,7% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,4% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12% MEGA – Νταντά της Γειτονιάς 11,4% STAR – First Dates 9,5% ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 1,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,5% ALPHA – Happy Day 19,9% ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 14,7% OPEN – Ώρα Ελλάδος 14,6% ΣΚΑΪ – Σήμερα 10,6% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,3% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,9% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,4%

10:00 – 13:00

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 15,6% ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,6% ALPHA – Super Κατερίνα 11,3% ΣΚΑΪ – Live You 10,9% ANT1 – Το Πρωινό 9,8% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,2% STAR – Stars System 6,7% OPEN – 10 Παντού 4,3% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 1,5% ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,5%

Prime Time Ζώνη: