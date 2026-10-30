ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ με την Έλενα Κατρίτση: «Πολίτικες ιστορίες, θρύλοι και όνειρα» – Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 19:00

Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που δεν τελειώνουν όταν σβήνουν τα φώτα της κάμερας. Πριν από δεκαπέντε χρόνια γνώρισα τον Χρυσοβαλάντη, τον μοναδικό μαθητή του ελληνικού μειονοτικού δημοτικού σχολείου της Χαλκηδόνας. Λίγο αργότερα το σχολείο έκλεισε. Σήμερα, περνάμε ξανά μαζί τη βαριά σιδερένια πόρτα του. Κι αυτή είναι η συνέχεια της ιστορίας του…

Μπορεί στο σχολείο της Χαλκηδόνας να κυριάρχησε η σιωπή, μια άλλη σιωπή όμως κατάφερε να σπάσει, στην ανακαινισμένη Σχολή Γαλατά, που έχει ανοίξει πλέον τις πόρτες της, ως πολιτιστικό κέντρο. Σε μία εντυπωσιακή έκθεση, είχε παρουσιασθεί η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου με την επιμέλεια της εικαστικής καλλιτέχνιδος Ήρας Μπουγιουκτασιάν, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας της, και τη συμμετοχή τριών ακόμη Τούρκων καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών και ο Mουράτ Γκερμέν, πιθανότατα ο τελευταίος φωτογράφος που πρόλαβε να καταγράψει το εσωτερικό του επιβλητικού κτιρίου, το οποίο αρχικά είχε κατασκευαστεί για να υποδεχθεί τους ταξιδιώτες του Orient express, όπως άλλωστε είχε συμβεί και με το «PERA PALACE».

Ο διευθυντής του ιστορικού ξενοδοχείου, Μουράτ Ετί, μας μιλά για τις μεγάλες προσωπικότητες που έμειναν στο ιστορικό ξενοδοχείο, αλλά και για τους θρύλους που γεννήθηκαν γύρω από πρόσωπα όπως η Αγκάθα Κρίστι που λέγεται ότι έμεινε εκεί, τις ένδεκα ημέρες που είχε εξαφανισθεί, μετά την απιστία του συζύγου της. Φήμη για την οποία όπως αποκάλυψε ο γνωστός συγγραφέας Αχμέτ Ουμίτ, ευθύνεται ο ίδιος.

Όσοι μας συντρόφευσαν και απόψε, συνταξιδιώτες ήταν στα βαθιά νερά του Βοσπόρου, αφήνοντας ο καθένας το προσωπικό του αποτύπωμα, με τη δική του ξεχωριστή ματιά, όπως ξεχωριστή ήταν και η διαδρομή του. Όπως τονίζει ο συγγραφέας και μουσικοσυνθέτης Ζουλφί Λιβανελί: «Όταν εκατομμύρια άνθρωποι σε εμπιστεύονται, δεν έχεις το δικαίωμα να τους διαψεύσεις. Πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που υπήρξες, μέχρι το τέλος».

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, ΕΡΤ1

ΣΕΝΑΡΙΟ- ΕΡΕΥΝΑ: Έλενα Κατρίτση

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πάνος Μανωλίτσης