Αποστολή στη Γαλλία: Στα «γαλανόλευκα» η φρεγάτα «Νέαρχος» – Η δεύτερη ελληνική FDI Belharra

Σήμερα γράφεται ακόμη μία χρυσή σελίδα για την εθνική μας αμυντική ισχύ. Η παραλαβή και η ύψωση της γαλανόλευκης στη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», τη δεύτερη ελληνική FDI Belharra, σηματοδοτεί τη θεαματική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο, αδιαμφισβήτητο μήνυμα ναυτικής υπεροχής και αποτροπής σε ολόκληρη τη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΡΙΑΝ / ΓΑΛΛΙΑ: Χρήστος Μαζανίτης

Τα ναυπηγεία στο Λοριάν της Γαλλίας έγιναν για δεύτερη φορά το επίκεντρο της ελληνικής ναυτικής υπερηφάνειας. Μετά την «ΚΙΜΩΝ» και την πρώτη ιστορική ύψωση της σημαίας, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι έτοιμος να αναλάβει τη δική του βαριά κληρονομιά. Το όνομα του σπουδαίου ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν δόθηκε τυχαία. Όπως ο αρχαίος θαλασσοπόρος άνοιξε νέους ορίζοντες, έτσι και το νέο απόκτημα του Στόλου μας ανοίγει μια νέα εποχή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπου η τεχνολογική υπεροχή συναντά την ατσάλινη θέληση των Ελλήνων αξιωματικών.

Η ένταξη της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη ενός ακόμη πολεμικού πλοίου. Πρόκειται για μια κοσμογονική αλλαγή στις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας. Με το ραντάρ Sea Fire 500, τεχνολογίας AESA, το πλοίο «βλέπει» σε αποστάσεις που μέχρι χθες φάνταζαν αδιανόητες, ελέγχοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους στον αέρα, τη θάλασσα και κάτω από την επιφάνειά της. Ο συνδυασμός των πυραύλων Aster 30 με τα προηγμένα συστήματα ανθυποβρυχιακού πολέμου καθιστά το «ΝΕΑΡΧΟΣ» ένα πλωτό φρούριο, ικανό να δημιουργήσει μια αδιαπέραστη ομπρέλα προστασίας πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του Πολεμικού Ναυτικού που εκπαιδεύτηκαν σκληρά τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία, νιώθουν το βάρος και την τιμή αυτής της στιγμής. Γνωρίζουν καλά ότι στα χέρια τους δεν κρατούν απλώς την πιο σύγχρονη ναυτική τεχνολογία του κόσμου, αλλά την ίδια την παρακαταθήκη των προγόνων τους. Κάθε γωνιά του «ΝΕΑΡΧΟΥ» αποπνέει αέρα υπεροχής, ενώ οι δοκιμές εν πλω απέδειξαν ότι το πλοίο συμπεριφέρεται με απόλυτη σταθερότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα γιορτής αλλά και εθνικής αυτοπεποίθησης. Η δεύτερη FDI Belharra είναι πλέον γεγονός και το Πολεμικό Ναυτικό θωρακίζεται όπως του αξίζει.

Στο Λοριάν βρίσκεται ήδη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα όπου σε παρουσία της υπουργού Αμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βωτρέν θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική τελετή ύψωσης της σημαίας.