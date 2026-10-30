Αυγενάκης: «Δεν μπορώ να γνωρίζω για το αν υπήρχε χειραγώγηση αγώνων» – «Η διερεύνηση υποθέσεων ανήκει στη Δικαιοσύνη»

Στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων, ακόμη και σε επίπεδο σχολικού αθλητισμού, αναφέρθηκε ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε την υπόθεση «ζοφερή», σημειώνοντας ότι πληγώνει συνολικά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το μπάσκετ. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Τον πρώτο λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη και μόνο αυτή», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν το σύστημα χειραγώγησης αγώνων λειτουργούσε επί χρόνια ανεξέλεγκτα, απάντησε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που, όπως είπε, προωθήθηκαν κατά τη θητεία του στο υπουργείο, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης.

Οι αλλαγές στις ομοσπονδίες και η ΕΠΑΘΛΑ

Ο πρώην υφυπουργός υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στις θητείες και στο όριο ηλικίας των διοικήσεων των ομοσπονδιών, ήταν πάγιο αίτημα αθλητών και συλλογικών οργάνων τους. Όπως είπε, θεσπίστηκε επίσης εκπροσώπηση αθλητών και προπονητών στις διοικήσεις, ενώ δημιουργήθηκε μητρώο ενεργών αθλητικών σωματείων, με βάση το οποίο διαμορφωνόταν ο εκλογικός κατάλογος.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι οι ρυθμίσεις στόχευαν συγκεκριμένα πρόσωπα, ο κ. Αυγενάκης είπε ότι «είναι λάθος να εργαλειοποιούν τα πάντα» και υποστήριξε ότι το πλαίσιο οδήγησε σε αλλαγές στις διοικήσεις 23 από τις 27 ομοσπονδίες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), λέγοντας ότι θεσμοθετήθηκε το 2019 και ενεργοποίησε συνεργασία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του αθλητικού εισαγγελέα. Όπως εξήγησε, σκοπός της είναι να καταγράφει και να αξιολογεί πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις ομοσπονδίες, την οποία επέκριναν παράγοντες του αθλητισμού, ο κ. Αυγενάκης, υποστήριξε ότι εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ότι τότε δεν αμφισβητήθηκε από τις ομοσπονδίες.

Οι καταγγελίες για σχολικούς αγώνες και η μοριοδότηση

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και σε σχολικό αγώνα μπάσκετ, στον οποίο, σύμφωνα με όσα είπε, μία ομάδα εκτέλεσε 52 βολές. Έθεσε το ερώτημα αν τέτοια περιστατικά θα έπρεπε να ενεργοποιούν ελέγχους, ώστε να διερευνώνται εγκαίρως πιθανές παρατυπίες.

Μιλώντας για τη μοριοδότηση μαθητών λόγω αθλητικών διακρίσεων, εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να διατηρηθεί ως κίνητρο για τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό, αλλά σημείωσε ότι ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας.

Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι κατά τη θητεία του ακυρώθηκε, όπως είπε, πλασματική διοργάνωση πρωταθλήματος κρίκετ, η οποία είχε καταγραφεί στα χαρτιά και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μοριοδότηση μαθητών.

Δεν παρέθεσε στοιχεία για το εύρος των περιπτώσεων που έχουν καταγγελθεί στον σχολικό αθλητισμό, ενώ τόνισε ότι η διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, ανήκει στις αρμόδιες Aρχές.