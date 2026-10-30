Χερσόνησος: Έστειλε γυμνή φωτογραφία της πρώην συζύγου του στον άνδρα της κόρης τους – Συνελήφθη 54χρονος

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Μία ακόμη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, αποκαλύφθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, με τις αστυνομικές Αρχές, να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 54χρονου άνδρα, έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο άνδρας φέρεται να έστειλε προσωπική γυμνή φωτογραφία της 45χρονης πρώην συζύγου του, στον σύζυγο της κόρης τους, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Η καταγγελία της 45χρονης και η φωτογραφία που στάλθηκε στον γαμπρό του

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Nea Kriti, η 45χρονη γυναίκα, επίσης γαλλικής υπηκοότητας, προσέφυγε στις Αρχές την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, καταγγέλλοντας ότι ο 54χρονος πρώην σύζυγός της, απέστειλε γυμνή φωτογραφία της, στον σύζυγο της κόρης τους.

Η συγκεκριμένη ενέργεια φέρεται να είχε ως κίνητρο την εκδίκηση, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του σχετική υπόθεση για εκδικητική πορνογραφία.

Είχε προηγηθεί καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εις βάρος του 54χρονου, είχε προηγηθεί καταδικαστική απόφαση, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, είχαν επιβληθεί σε βάρος του περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση προσέγγισης της πρώην συζύγου του.

Έπειτα από την υποβολή της καταγγελίας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, αναζήτησαν τον 54χρονο και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.