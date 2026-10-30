Zoom in: Το ραντεβού Γεωργιάδη – Πολάκη στα Χανιά, το πάρτι του Μάντζου, τα ντραμς του Λοβέρδου και το δώρο του Αυτιά στην Λαγκάρντ

«Κόκκινο» αναμένεται να χτυπήσει το πολιτικό θερμόμετρο στην Κρήτη τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς ένα από τα πιο εκρηκτικά κοινοβουλευτικά δίδυμα – Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης – έχουν δώσει ραντεβού σε διαφορετικό αυτή τη φορά σκηνικό, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων.

Η άτυπη αυτή «μονομαχία» κλείστηκε κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης του Χανιώτη βουλευτή τη Δευτέρα για την κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης, κι αφού υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση, ενώ η τελευταία «προθέρμανση» έγινε την Πέμπτη στη Βουλή, όπου ο υπουργός Υγείας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν άγρια κόντρα για τα κέντρα ευεξίας και τα πτυχία τους.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ο κ. Γεωργιάδης θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στα Χανιά, σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε δομές υγείας της χώρα και κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, θα επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και θα συμμετάσχει σε ανοιχτό διάλογο με τη διοίκηση, εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και βουλευτές της περιοχής.

Η συζήτηση αναμένεται να κρατήσει – εκτός απροόπτου – από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και, όπως φαίνεται, θα παρευρεθούν τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη που είναι ήδη στην Κρήτη λόγω της 28ης Οκτωβρίου όσο και η Σέβη Βολουδάκη.

Οι Δημήτρηδες του ΠΑΣΟΚ

Βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν μαζικό «παρών» στη μάζωξη για την ονομαστική εορτή του Δημήτρη Μάντζου, βρίσκοντας την ιδανική αφορμή να χαλαρώσουν τις γραβάτες. Μακριά από τηλεοπτικά πάνελ, τις κάμερες και την πίεση των προεκλογικών περιοδειών, τα πηγαδάκια πήραν φωτιά, με τα παρασκηνιακά σχόλια και τις αναλύσεις να δίνουν και να παίρνουν. Το πάρτι διοργανώθηκε σε μπαρ του Ηρακλείου, καθώς ο κ. Μάντζος θα είναι και υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα και εκεί ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Ανδρέας Πουλάς, ο Γιάννης Τσίμαρης, ο Θανάσης Γλαβίνας, η Μυρτώ Κοροβέση, ο Νίκος Σαλαγιάννης, ο Βαγγέλης Τσόγκας και πολλοί ακόμη.

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Δεν ήταν πάντως το πρώτο κάλεσμα για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Είχε προηγηθεί αυτό του Δημήτρη Διαμαντίδη, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα κατέβει εκ νέου στην Β’ Πειραιώς. Στην εκδήλωση σε μπαρ στον Κορυδαλλό, έδωσαν το παρών την Τρίτη, μεταξύ άλλων, οι: Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Καρχιμάκης, Λευτέρης Καρχιμάκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο Λοβέρδος πιάνει τα ντραμς για καλό σκοπό

Αφήνει για λίγο την πολιτική και πιάνει τα… ντραμς ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος θα συμμετέχει σε μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με στόχο τη στήριξη των παιδιών της «Φλόγας».

Ο πρώην υπουργός θα ανέβει στη σκηνή με την μπάντα του, τη «Δεύτερη Ευκαιρία» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Θέατρο Περοκέ.

Το καλλιτεχνικό «παρών» για τον καλό σκοπό είναι κάτι παραπάνω από ηχηρό. Στη συναυλία συμμετέχει ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος, καθώς και μια εντυπωσιακή dream team ερμηνευτών -από τους Μανώλη Μητσιά, Πέγκυ Ζήνα και Κώστα Μακεδόνα μέχρι τους Στέλιο Διονυσίου, Νίκο Μακρόπουλο, Βασίλη Λέκκα, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Νάντια Καραγιάννη, Μαρία Κορέλλι και Δήμητρα Σταθοπούλου- που είπαν χωρίς δεύτερη σκέψη το «ναι», προσφέροντας αφιλοκερδώς τη φωνή τους στο κάλεσμα για την ενίσχυση του συλλόγου.

Μέσα από ανάρτησή του, ο Ανδρέας Λοβέρδος, με τις… μπαγκέτες ανά χείρας, δεν παρέλειψε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και στον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος άνοιξε τις πόρτες του θεάτρου εντελώς δωρεάν.

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Το βιβλίο που είχε έκανε δώρο ο Αυτιάς στη Λαγκάρντ

Με αφορμή την ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι αποχωρεί από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Γιώργος Αυτιάς έσπευσε να μοιραστεί ένα αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τετ-α-τετ που είχε μαζί της. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ της έθεσε ευθέως το ερώτημα αν βάζει πλώρη για το Ελιζέ και την Προεδρία της Γαλλίας, με την ίδια να του απαντά ευγενικά πως κάτι τέτοιο «δεν είναι στη σκέψη της», καθώς η οικονομία την ενδιαφέρει περισσότερο από την πολιτική. «Πάντως, τώρα θα έχει πολύ χρόνο να διαβάσει το βιβλίο με τους Μύθους του Αισώπου που της έδωσα τον Μάρτιο του ’25», σχολίασε όλο νόημα ο Γιώργος Αυτιάς, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τη σιδηρά κυρία της ΕΚΤ.

Η συγκίνηση της Βούλτεψη

Την ικανοποίησή της για την ανατροπή της απόφασης για λουκέτο στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle εξέφρασε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθεσε ο Γερμανός πρέσβης Αντρέας Κιντλ στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών, με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη. Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και οργανισμών, καθώς και πολυάριθμοι εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού κόσμου.

Μάλιστα, η κ. Βούλτεψη, έδειχνε σε αρκετούς συγκινημένη τη φωτογραφία του πατέρα της στον τοίχο του ισογείου, καθώς ο Γιάννης Βούλτεψης (1923-2010) είχε διατελέσει επί πολλές θητείες πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.

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Οι φωτογραφίες των παππούδων

Σε μια βαθιά φορτισμένη ανάρτηση προχώρησε για την 28η Οκτωβρίου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, συνδέοντας την εθνική επέτειο και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με τη δική του οικογενειακή ιστορία. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε στον παππού του, Κωνσταντίνο Γεωργαντά, ο οποίος άφησε τη ζωή του στην Αμερική για να πολεμήσει ως εθελοντής στον Ιερό Λόχο. Την ημέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες που έγραψαν μια ακόμη ένδοξη σελίδα της ιστορίας μας, βρισκόταν και ο παππούς μου, Κωνσταντίνος Γεωργαντάς. Είχε έρθει εθελοντής από την Αμερική, αφήνοντας πίσω του τη ζωή που είχε δημιουργήσει, για να καταταγεί στον Ιερό Λόχο μαζί με εκατοντάδες ελληνες της Αμερικής και να πολεμήσει για την πατρίδα. Πολέμησε στο Μπιζάνι, στα Γιάννενα, και έζησε την ιστορική στιγμή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης Άλλες εποχές. Εποχές ανιδιοτέλειας, αυταπάρνησης και άδολου, αγνού πατριωτισμού Μια οικογενειακή μνήμη που αποτελεί για μένα πηγή υπερηφάνειας, αλλά και πολύτιμη παρακαταθήκη για τα παιδιά μου» έγραψε ο κ. Αβραμόπουλος.

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Τον παππού της θυμήθηκε και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Στην ανάρτησή της, αφού εξήρε το ιστορικό «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού και τους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης απέναντι στον φασισμό, συνόδευσε το μήνυμά της με φωτογραφικό στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρωνίτη, κάνοντας ειδική μνεία στον παππού της, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα τόσο του Μετώπου όσο και της Αντίστασης.

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Το beef Καρατζαφέρη – Καμμένου

Στο στόχαστρο του Γιώργου Καρατζαφέρη βρέθηκε ο Πάνος Καμμένος, με αφορμή τη δήλωση του τελευταίου ότι θα επέστρεφε στην πολιτική δράση εάν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρούσε στην ίδρυση νέου κόμματος. Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ σχολίασε δεικτικά: «Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του, τον Τσίπρα;», υπενθυμίζοντας με νόημα την πολυετή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκληρή ήταν η απάντηση του Πάνου Καμμένου, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση με μια άκρως δηλητηριώδη ανάρτηση. «Την λυπάμαι πόσο ξεφτιλίζεται για να γλυτώσει από τις καταδίκες ….η γιαγιά των τζιτζιφιών…» έγραψε και ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών με τους Γιώργο Παπανδρέου, Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Καρατζαφέρη, υπενθυμίζοντας την… παλιά πολιτική συνύπαρξη της περιόδου των μνημονίων.