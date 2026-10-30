«Αυτή έχει προβλήματα»: Ο Τραμπ νόμιζε ότι ο αποπεμφθείς στρατηγός του Πενταγώνου Μπρετ Σίλβια είναι… γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Μπερδεμένος με… το φύλο του αποπεμφθέντος κορυφαίου στρατιωτικού σχεδιαστή επιχειρήσεων του Πενταγώνου εμφανίστηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέθεσε αυτόματα -πιθανότατα λόγω άγνοιας- ότι πρόκειται για γυναίκα ακούγοντας το όνομα «Σίλβια», πυροδοτώντας νέο σάλο στον απόηχο της αιφνιδιαστικής απομάκρυνσής του.

Η γκάφα του Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τοποθετήθηκε δημόσια για την αποπομπή του αντιστράτηγου του Στρατού Ξηράς, Μπρετ Σίλβια, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο με «μεγάλα προβλήματα», στον απόηχο πληροφοριών που τον θέλουν να απομακρύνθηκε λόγω κατηγοριών για διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αεροπορική Βάση Άντριους, ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στον Σίλβια χρησιμοποιώντας την αντωνυμία «αυτή» (she).

«Αυτή έχει προβλήματα. Αυτή θα έχει μεγάλα προβλήματα. Ψάχνουμε πολύ εντατικά για εκείνους που κάνουν διαρροές», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την αποπομπή του Σίλβια.

“She’s got problems” — Trump gets asked about Lt. Gen. Sylvia (Brett Sylvia, a guy!) leaking classified information, and he’s so clueless that he thinks the reporter is talking about a woman with the first name Sylvia https://t.co/3iAxkauzTG — Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2026



Η απομάκρυνση προέκυψε την Τετάρτη, όταν έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απέπεμψε ξαφνικά τον αντιστράτηγο Σίλβια, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ εξετάζει ανοιχτά το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Το δίκτυο Fox News, επικαλούμενο πηγή του υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι ο Σίλβια απέτυχε σε τρεις ελέγχους ανιχνευτή ψεύδους (πολύγραφο) που σχετίζονταν με διαρροές πριν από την αποπομπή του.

Επιπλέον, ο Σίλβια κατηγορήθηκε ότι συναντήθηκε με δημοσιογράφους, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που έχει επιβάλει ο Χέγκσεθ στις επαφές με τα μέσα ενημέρωσης.

Την έρευνα για την εικαζόμενη συμπεριφορά του Σίλβια διενήργησε το Γραφείο Ειδικών Ερευνών της Αεροπορίας (Air Force OSI).

«Ακέφαλος» ο πυρήνας του στρατηγικού σχεδιασμού

Ο Σίλβια απομακρύνθηκε την Τετάρτη από τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής, σχεδιασμού και πολιτικής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων — μια κρίσιμη θέση γνωστή στους στρατιωτικούς κύκλους ως «J5».

Η είδηση της αποπομπής αποκαλύφθηκε αρχικά από το περιοδικό The Atlantic.

Αξιωματούχος της άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, δήλωσε ότι δεν έχει οριστεί αμέσως αντικαταστάτης για τον Σίλβια. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι κανείς δεν εξήγησε την αδικαιολόγητη και ξαφνική αποπομπή.

Η αποχώρηση αυτή αφήνει ακέφαλο τον πυρήνα στρατηγικού σχεδιασμού του Πενταγώνου σε μια επικίνδυνη χρονική συγκυρία.

Συνήθως, ο διευθυντής του J5 και το προσωπικό του διαμορφώνουν και συντονίζουν τα μείζονα στρατιωτικά σχέδια απευθείας τόσο με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου όσο και με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο Σίλβια είναι ο δεύτερος στρατηγός που απομακρύνεται από τον ρόλο του J5 υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ. Ο προκάτοχός του, αντιστράτηγος Τζόζεφ ΜακΓκί, υποχρεώθηκε σε αποστρατεία τον περασμένο Οκτώβριο.

Μετά την αποπομπή, εκπρόσωπος του Μεικτού Επιτελείου δήλωσε: «Ο Αρχηγός, το Μεικτό Επιτελείο και οι Μεικρές Δυνάμεις εκφράζουν την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στον αντιστράτηγο Μπρετ Σίλβια και την οικογένειά του για τα 32 χρόνια διακεκριμένης υπηρεσίας τους στο έθνος μας», προσθέτοντας ότι «εύχονται στον ίδιο και την οικογένειά του τα καλύτερα».

Πριν ενταχθεί στο Μεικτό Επιτελείο, ο Σίλβια διοικούσε την ιστορική 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στο Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι μέχρι τον Μάιο του 2025, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής διευθυντής του J5.

Στις στρατιωτικές του διακρίσεις περιλαμβάνονται έξι Bronze Star Medals καθώς και η «Πορφυρή Καρδιά» (Purple Heart), που υποδεικνύει ότι τραυματίστηκε στη μάχη.

Ενδεχόμενο παραπομπής στη Δικαιοσύνη

Το Πεντάγωνο κατηγόρησε τον αποπεμφθέντα αντιστράτηγο για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, μόλις λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την απομάκρυνσή του.

Παρόλο που δεν δόθηκε επίσημος λόγος για την απόλυση -την τελευταία σε μια σειρά αποπομπών ή αποχωρήσεων στρατιωτικών ηγετών υπό τον Χέγκσεθ-, αξιωματούχος του Πενταγώνου που μίλησε ανώνυμα ανέφερε αργότερα σε δήλωσή του ότι ο Σίλβια βρισκόταν υπό έρευνα σχετικά με κατηγορίες ότι μοιράστηκε με δημοσιογράφους απόρρητες πληροφορίες για τον πόλεμο στο Ιράν, τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και άλλα θέματα.

The Pentagon is reportedly accusing a recently fired Army general of misconduct amid allegations that he leaked classified information to the media. Defense Secretary Pete Hegseth removed Lt. Gen. Brett Sylvia from his position overseeing strategy, plans and policy for the Joint Chiefs of Staff. — PBS News (@NewsHour) October 29, 2026



Ο κύριος εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το υπουργείο «έλαβε τα απαραίτητα μέτρα προσωπικού για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών», χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Σίλβια.

Πρόσθεσε δε ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης για «πιθανές περαιτέρω νομικές ενέργειες».

The Department of War has zero tolerance for the intentional, unauthorized disclosure of classified information. Anyone who compromises sensitive national security information puts the lives of our Warriors at risk and undermines every military operation that keeps our country safe. Following an extensive Air Force OSI investigation, the Department took necessary personnel action to protect sensitive information. To protect the integrity of the investigation, no further comment will be made regarding the individual or the circumstances of this action. This matter, along with others, have been referred to the Justice Department for potential further legal action. Classified information is not personal property. Leaking it for personal, political or professional gain is a betrayal of the trust placed in those responsible for keeping it. Our commitment was not an empty promise. We vowed to find you, and we meant it. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 29, 2026



Δεν έχει διευκρινιστεί για ποιο λόγο το Πεντάγωνο φαίνεται να επιδιώκει την απαγγελία κατηγοριών στα πολιτικά δικαστήρια αντί να δικάσει τον στρατηγό μέσω του στρατιωτικού δικαστικού συστήματος.

Ο ίδιος ο Σίλβια δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο Associated Press σε τηλεφωνικά μηνύματα, γραπτά μηνύματα (SMS), emails και μήνυμα στο LinkedIn σε λογαριασμούς και αριθμούς που φαίνεται να ανήκουν στον ίδιο.