Θρίλερ στη Γλυφάδα: Αναζητείται 40χρονος για εμπρησμούς στο σπίτι και τα αυτοκίνητα δύο πρώην συντρόφων του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Γλυφάδα με μπαράζ εμπρησμών σε σπίτι και σε δύο αυτοκίνητα και φερόμενο ως δράστη έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 40 ετών, μόνιμο αξιωματικό στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο άνδρας έβαλε φωτιά αρχικά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια πυρπόλησε τα αυτοκίνητα μίας δεύτερης πρώην σχέσης του, και του νυν συντρόφου της.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), όταν ο δράστης φέρεται να μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, επί της οδού Βυζαντίου, να περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό το διαμέρισμα 2ου ορόφου και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του. Μία 36χρονη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, 15 λεπτά αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, και να πυρπόλησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρόκειται για το όχημα μίας 55χρονης, άλλης πρώην σχέσης του, και του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο δράστης

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, που, σύμφωνα με πληροφορίες είναι μόνιμος του Πολεμικού Ναυτικού, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την αστυνομία, προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, πιθανώς ο εν λόγω άνδρας να εμπλέκεται και σε τρίτο περιστατικό, κάτι που προσπαθούν να διασταυρώσουν τώρα οι αστυνομικοί.

Όπως έχει προκύψει από την έως τώρα έρευνα, ο 40χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, κυρίως για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που δεν έχει διευκρινιστεί εάν εμπλέκονται με τις δύο συγκεκριμένες πρώην συντρόφους του.