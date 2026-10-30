LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Παρασκευή σήμερα (30/10) και η κίνηση είναι αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Μποτιλιαρισμένος είναι για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Αυξημένη είναι η κίνηση τμηματικά και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις  στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

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