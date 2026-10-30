Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Ομόνοια – Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου κοντά στην πλατεία Ομονοίας.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους στο χαρτοκιβώτιο, το οποίο έχει κριθεί ως ύποπτο.
Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμους περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:
- Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.
- Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.
- Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.