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Ιράν: Μεσολαβητές του Κατάρ επιστρέφουν στην Τεχεράνη για να προωθήσουν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters
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Με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μεσολαβητές από το Κατάρ επέστρεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο που είναι ενήμερος για τις επαφές.

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Οι συζητήσεις διεξάγονται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Κατάρ παρουσίασε το Σάββατο στο Ιράν ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων.

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Το «αγκάθι» του πυρηνικού προγράμματος

Όμως ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τις προτάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες και λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει στάση αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού της προγράμματος.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να περιληφθεί εξαρχής στις διαπραγματεύσεις.

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Όμως η Τεχεράνη απαιτεί οι ΗΠΑ να άρουν πρώτα τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και τις κυρώσεις τους στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Η στάση της Τεχεράνης και της Ουάσινκτον

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι η Τεχεράνη παραμένει σε στενή επαφή με τους μεσολαβητές προκειμένου να εξετάσει ιδέες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την υλοποίηση της δικής της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι η προσέγγιση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Ιράν αφορούσε ιατρικές προμήθειες, έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης τα οποία τη συνέδεσαν με προσπάθειες αναβίωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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