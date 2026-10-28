WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τις χώρες του Κόλπου για νέα επίθεση στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές – Μεταφέρουν συστοιχία Patriot στο Ισραήλ

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Σε τροχιά νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου να προετοιμαστούν για μια σύντομη αλλά εξαιρετικά εντατική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, αμέσως μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, η κίνηση αυτή εντάσσεται στον κοινό σχεδιασμό Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για την άσκηση μέγιστης πίεσης προς την Τεχεράνη, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες προσκρούουν σε αδιέξοδο.

Στρατιωτική ενίσχυση και μεταφορά Patriot

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, οι αμερικανικές δυνάμεις αναπληρώνουν τα αποθέματα πυρομαχικών τους στην περιοχή, ενώ βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για την εξαπόλυση πληγμάτων.

Παράλληλα, δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τη μεταφορά μιας συστοιχίας του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot από το Τέξας στο Ισραήλ για την ενίσχυση της αεράμυνας.

Το σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό ραντάρ, εκτοξευτές και αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Τον επόμενο μήνα, μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια μονάδα Πεζοναυτών αναμένεται να προστεθούν στα περίπου 20 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ που ήδη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε εκκενώσεις διπλωματικών και στρατιωτικών πόστων.

Όπως μετέδωσε το NBC News, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε περαιτέρω μείωση του προσωπικού στις διπλωματικές αποστολές της ευρύτερης περιοχής.

Το κόστος του πολέμου και οι προθέσεις Τραμπ

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που διανύει πλέον τον όγδοο μήνα του, έχει απορροφήσει τεράστια κονδύλια. Το Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν τα 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 16 Οκτωβρίου, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση από τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε αναφέρει προηγουμένως ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Βόμβες, πύραυλοι και λοιπά πυρομαχικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του συνολικού κόστους.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, πληροφορίες αναφέρουν ότι κλίνει προς την εξαπόλυση μιας ευρείας επίθεσης που θα στοχεύσει ιρανικές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Μπορεί να κάνουμε άλλη μια μικρή “Επική Οργή”», δήλωσε σε συγκέντρωση στη Φλόριντα, χρησιμοποιώντας τη ονομασία που έχει δώσει η Ουάσινγκτον στην πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν πρόκειται να διατάξει επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Απαράδεκτες» ιδέες και προειδοποιήσεις για τις αγορές

Η προοπτική μιας διπλωματικής διευθέτησης φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι μεσολαβητικές προσπάθειες κατέρρευσαν όταν το Ιράν απέρριψε προσχέδιο συμφωνίας από το Κατάρ.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κατάρ δεν παρουσίασε μια συγκροτημένη πρόταση, αλλά κατέθεσε «απαράδεκτες» ιδέες, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ευελιξία στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για τις ολέθριες οικονομικές συνέπειες ενός νέου χτυπήματος.

«Η καταστροφική επίπτωση στις διεθνείς αγορές από οποιαδήποτε στρατιωτική τυχοδιωκτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο υποκινούμενη από το Ισραήλ παραμένει μείζων ανησυχία τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.