NYT: «Σε προχωρημένο στάδιο» ιρανικό σχέδιο επιθέσεων κατά Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη – Το απόρρητο υπόμνημα στον Ρούμπιο

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Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού βρίσκονται οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, καθώς η Ουάσινγκτον προχωρά σε εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού έπειτα από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι το Ιράν βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο» σχεδιασμού φονικών επιθέσεων κατά Αμερικανών πολιτών και αξιωματούχων.

Το απόρρητο υπόμνημα

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, οι υπηρεσίες πληροφοριών έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω επείγοντος υπομνήματος την Παρασκευή, προειδοποιώντας για άμεσους κινδύνους κατά του προσωπικού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στο υπόμνημα, το οποίο συντάχθηκε από τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI), Τζέι Κλέιτον, επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες «Έλαβαν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες να βάλει στο στόχαστρο αμερικανικό προσωπικό. Οι φονικές προσπάθειες σχεδιασμού από τους Ιρανούς εναντίον Αμερικανών πολιτών έχουν φτάσει σε προχωρημένα στάδια τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε την ύπαρξη του υπομνήματος το βράδυ της Παρασκευής μέσω Αμερικανού αξιωματούχου, κίνηση που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την απειλή.

Για το θέμα είχε αναφερθεί νωρίτερα και το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το επίπεδο της απειλής εναντίον Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και σε αρκετές ακόμη χώρες βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Παγκόσμια διασπορά της απειλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι ανώτατοι συνεργάτες του λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις για τις αυξανόμενες απειλές, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτές εξετάζουν τα στοιχεία των τελευταίων τριών εβδομάδων σχετικά με πιθανές στοχοποιήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών.

Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν μάλιστα ότι το Ιράν ενδέχεται να διαθέτει πράκτορες εντός του εδάφους των ΗΠΑ, ενώ στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Πάντως, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι η ικανότητα του Ιράν να καταφέρει πλήγματα στις ΗΠΑ ή σε άλλα εδάφη του εξωτερικού παραμένει περιορισμένη, τονίζοντας πως οι φιλοδοξίες της Τεχεράνης για επιθέσεις υπερβαίνουν τις πραγματικές της δυνατότητες.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα των New York Times για σχολιασμό, ενώ τόσο το γραφείο του Κλέιτον όσο και η CIA αρνήθηκαν να προβούν σε δηλώσεις.

Αναπροσαρμογή προσωπικού και εντολές εκκένωσης

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε μέσω Αμερικανού αξιωματούχου: «Όσον αφορά τη στελέχωση των πρεσβειών μας, αξιολογούμε συνεχώς νέες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον ασφαλείας».

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η απειλή επιθέσεων από τις δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, καθώς και τα «ιρανικά τρομοκρατικά σχέδια που βάζουν στο στόχαστρο Αμερικανούς αξιωματούχους», διαμορφώνουν τις αποφάσεις του υπουργείου για τις προσαρμογές του προσωπικού.

Οι διπλωματικές αποστολές λειτουργούσαν ήδη με μειωμένη σύνθεση υπό το καθεστώς «περιορισμένης λειτουργικής κατάστασης», το οποίο παρέχει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την ευχέρεια να αυξομειώνει το προσωπικό χωρίς δημόσιες ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών τους από τη Σαουδική Αραβία, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Τόμι Πίγκοτ.

Παράλληλα, διεξάγεται αθόρυβη μετακίνηση προσωπικού από και προς πολλές άλλες διπλωματικές αποστολές της περιοχής.

Ο Κλέιτον σημείωσε στο υπόμνημά του προς τον Ρούμπιο ότι επιδιώκει την αποχαρακτηρισμό μέρους των πληροφοριών, ώστε να ενημερωθούν περισσότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι για το θέμα που φέρει τον τίτλο «Φονικός σχεδιασμός κατά Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και σε ορισμένες άλλες χώρες».

Πόλεμος

Οι νέες προειδοποιήσεις έρχονται έπειτα από οκτώ μήνες πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν ο Τραμπ και το Ισραήλ, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου στο εσωτερικό.

Όπως αποκάλυψαν την Τετάρτη οι New York Times, ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν εκπονήσει σχέδια για νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση.

Παρότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε τις επιθέσεις μεγάλης κλίμακας τους τελευταίους μήνες, ο αμερικανικός στρατός επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια για να εμποδίσει την πώληση πετρελαίου.

Ως απάντηση, οι ιρανικές αρχές αναζητούν τρόπους ανταπόδοσης: στις αρχές Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην πρωτοφανή κίνηση να αποσύρουν και τα 12 βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση RAF Fairford στη Βρετανία, λόγω πληροφοριών για ιρανικές απειλές κατά της εγκατάστασης.

Μετά τα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν απαντήσει με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones εναντίον αραβικών κρατών και του Ισραήλ.

Στις 2 Μαρτίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε διατάξει υποχρεωτική αποχώρηση προσωπικού από το Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, καθώς και από τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από επιθέσεις στην πρεσβεία του Ριάντ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, μόνο δύο πρεσβείες είχαν επιτρέψει την εθελούσια αποχώρηση προσωπικού: αυτή της Βηρυτού (τέσσερις ημέρες πριν) και της Ιερουσαλήμ (μία ημέρα πριν).

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι επετράπη η επιστροφή ορισμένων διπλωματών λόγω κάμψης των εχθροπραξιών, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή δεν είχε καλέσει εγκαίρως τους χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.