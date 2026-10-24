Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/10) – Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα με Super League, Τσιτσιπά και Formula 1

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Super League και τα παιχνίδια για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο εγχώριο πρόγραμμα της ημέρας.
  • Στο τένις, δεσπόζει η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στον ημιτελικό του Almati Open.
  • Το τηλεοπτικό μενού συμπληρώνουν σπουδαίες αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Oι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια για την Greek Basketball League, η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στον ημιτελικό του Almati Open και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00 Novasports Start | WTA 250 2026 Οσάκα

10:00 Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό

10:05 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS2 Cabeceiras de Basto 1

11:35 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS3 Ribeira de Pena 1

12:00 Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό

12:25 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS4 Boticas – Vale do Tamega 1

13:00 Magenta Sport 6 | Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Στέφανος Τσιτσιπάς (Αλμάτι)

14:30 Novasports Premier League | Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

14:30 Magenta Sport 3 | Τσάρλτον – Νόριτς (EFL Championship)

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Athens Kallithea FC – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)

15:00 Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε (LaLiga)

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Μύκονος Betsson BC – Άρης (Stoiximan GBL)

15:00 Superbet YouTube Channel | Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου (Greek Superbet League 2)

15:00 Superbet YouTube Channel | Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου (Superbet League 2)

16:00 Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι

16:00 Magenta Sport 1 | Κάλιαρι – Μπολόνια (Serie A)

16:00 Magenta Sport 2 | Κόμο – Σασουόλο (Serie A)

16:30 Novasports 6HD | Πάντερμπορν – Αμβούργο (Bundesliga)

16:30 Novasports 5HD | Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)

16:30 Novasports 4HD | Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)

16:30 Novasports 3HD | Κολωνία – Σάλκε (Bundesliga)

16:30 Novasports 2HD | Λειψία – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)

17:00 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Έβερτον (Premier League)

17:00 Novasports Start | Κόβεντρι – Φούλαμ (Premier League)

17:00 Magenta Sport 4 | Πρέστον – Γουέστ Μπρομ (Sky Bet EFL Championship)

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής (Stoiximan GBL)

17:15 Magenta Sport 4 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Εσπανιόλ (LaLiga)

17:30 Magenta Sport 3 | Εστρέλα – Κάζα Πία (Liga Portugal)

17:30 ΣΠΟΡ FM TV5 | Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

17:30 ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV2 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)

19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Ρόμα (Serie A)

19:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα Ιαπωνική (Stoiximan GBL)

19:30 Novasports Premier League | Τσέλσι – Τότεναμ (Premier League)

19:30 Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)

19:30 Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)

19:30 Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Βιγιαρεάλ (LaLiga)

20:00 Magenta Sport 1 League | ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)

20:00 Magenta Sport 7 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς (WNBA Finals)

20:30 Magenta Sport 4 | Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)

20:30 ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 – Practice 3 (Μηχανοκίνητα)

21:00 Magenta Sport 6 | UFC Fight Night 2026 333: Αλεξάντερ Βολκανόφσκι – Μόβσαρ Εβλόεφ

21:30 Novasports 2HD | Νυρεμβέργη – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)

21:45 Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Πάρμα (Serie A)

22:00 Magenta Sport 5 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)

22:00 Magenta Sport 3 League | Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντεπορτίβο λα Κορούνια (LaLiga)

22:30 Magenta Sport 3 | Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο (Liga Portugal)

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