Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/10) – Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα με Super League, Τσιτσιπά και Formula 1

Oι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια για την Greek Basketball League, η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στον ημιτελικό του Almati Open και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00 Novasports Start | WTA 250 2026 Οσάκα
10:00 Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό
10:05 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS2 Cabeceiras de Basto 1
11:35 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS3 Ribeira de Pena 1
12:00 Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό
12:25 Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS4 Boticas – Vale do Tamega 1
13:00 Magenta Sport 6 | Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Στέφανος Τσιτσιπάς (Αλμάτι)
14:30 Novasports Premier League | Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
14:30 Magenta Sport 3 | Τσάρλτον – Νόριτς (EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Athens Kallithea FC – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε (LaLiga)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Μύκονος Betsson BC – Άρης (Stoiximan GBL)
15:00 Superbet YouTube Channel | Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου (Greek Superbet League 2)
15:00 Superbet YouTube Channel | Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου (Superbet League 2)
16:00 Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι
16:00 Magenta Sport 1 | Κάλιαρι – Μπολόνια (Serie A)
16:00 Magenta Sport 2 | Κόμο – Σασουόλο (Serie A)
16:30 Novasports 6HD | Πάντερμπορν – Αμβούργο (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD | Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Κολωνία – Σάλκε (Bundesliga)
16:30 Novasports 2HD | Λειψία – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Έβερτον (Premier League)
17:00 Novasports Start | Κόβεντρι – Φούλαμ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Πρέστον – Γουέστ Μπρομ (Sky Bet EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής (Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Εσπανιόλ (LaLiga)
17:30 Magenta Sport 3 | Εστρέλα – Κάζα Πία (Liga Portugal)
17:30 ΣΠΟΡ FM TV5 | Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
17:30 ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV2 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)
19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Ρόμα (Serie A)
19:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα Ιαπωνική (Stoiximan GBL)
19:30 Novasports Premier League | Τσέλσι – Τότεναμ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)
19:30 Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Βιγιαρεάλ (LaLiga)
20:00 Magenta Sport 1 League | ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)
20:00 Magenta Sport 7 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς (WNBA Finals)
20:30 Magenta Sport 4 | Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)
20:30 ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 – Practice 3 (Μηχανοκίνητα)
21:00 Magenta Sport 6 | UFC Fight Night 2026 333: Αλεξάντερ Βολκανόφσκι – Μόβσαρ Εβλόεφ
21:30 Novasports 2HD | Νυρεμβέργη – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Πάρμα (Serie A)
22:00 Magenta Sport 5 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντεπορτίβο λα Κορούνια (LaLiga)
22:30 Magenta Sport 3 | Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο (Liga Portugal)