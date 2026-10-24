Στενά του Ορμούζ: Ρεκόρ επιθέσεων σε πλοία τον Οκτώβριο – 113 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου

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Ο Οκτώβριος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Washington Institute for Near East Policy και μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ινστιτούτου, τουλάχιστον 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή έχουν επιβεβαιωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Με αυτές, ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, τον Φεβρουάριο, ανέρχεται σε 113.

Τα στοιχεία παρουσιάζουν γενικά αντιστοιχία με εκείνα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο οποίος έχει καταγράψει συνολικά 120 περιστατικά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ωστόσο, ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έχει αναφέρει υψηλότερο αριθμό περιστατικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, έως τις 16 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 135 αναφορές για περιστατικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στις διαθέσιμες καταγραφές όλες οι επιθέσεις.

Παράλληλα, υπολογισμοί του Reuters, με βάση τα δεδομένα του IMO, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχει δεχθεί επίθεση το 3,5% του παγκόσμιου στόλου υπερδεξαμενόπλοιων, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 900 πλοία.

Η αύξηση των περιστατικών αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.