Στενά του Ορμούζ: Ρεκόρ επιθέσεων σε πλοία τον Οκτώβριο – 113 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου

Ο Οκτώβριος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με τουλάχιστον 28 επιβεβαιωμένα περιστατικά να ανεβάζουν το σύνολο σε 113 από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών, έχει δεχθεί επίθεση το 3,5% του παγκόσμιου στόλου υπερδεξαμενόπλοιων, αναδεικνύοντας τους έντονους κινδύνους για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ: Ρεκόρ επιθέσεων σε πλοία τον Οκτώβριο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Οκτώβριος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με τουλάχιστον 28 επιβεβαιωμένα περιστατικά.
  • Ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο ανέρχεται σε 113, με τον IMO να καταγράφει 120 και το UKMTO 135 αναφορές.
  • Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, έχει δεχθεί επίθεση το 3,5% του παγκόσμιου στόλου υπερδεξαμενόπλοιων, αναδεικνύοντας τους κινδύνους για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

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Ο Οκτώβριος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Washington Institute for Near East Policy και μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ινστιτούτου, τουλάχιστον 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή έχουν επιβεβαιωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Με αυτές, ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑΙσραήλ κατά του Ιράν, τον Φεβρουάριο, ανέρχεται σε 113.

Τα στοιχεία παρουσιάζουν γενικά αντιστοιχία με εκείνα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο οποίος έχει καταγράψει συνολικά 120 περιστατικά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ωστόσο, ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έχει αναφέρει υψηλότερο αριθμό περιστατικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, έως τις 16 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 135 αναφορές για περιστατικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στις διαθέσιμες καταγραφές όλες οι επιθέσεις.

Παράλληλα, υπολογισμοί του Reuters, με βάση τα δεδομένα του IMO, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχει δεχθεί επίθεση το 3,5% του παγκόσμιου στόλου υπερδεξαμενόπλοιων, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 900 πλοία.

Η αύξηση των περιστατικών αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

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