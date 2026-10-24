Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν είμαι τελειομανής, είμαι εργασιομανής – Το τέλειο είναι στα μάτια των άλλων»

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Για τη σχέση του με την τελειότητα, το αίσθημα του ανικανοποίητου και την ανάγκη να απολαμβάνει τη διαδρομή, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επίτευξη ενός στόχου μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Σε συνέντευξή του στο νέο τεύχος του Harper’s Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου, με αφορμή τη θεατρική συνεργασία του με τον Αντώνη Μυριαγκό και την Αθηνά Μαξίμου, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν επιδιώκει πλέον το τέλειο σε κάθε πτυχή της ζωής του.

«Δεν θέλω πια να γίνουν τέλεια τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ταξίδι και να φτάσω στον προορισμό», δήλωσε, εξηγώντας ότι η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης μπορεί να στερήσει από κάποιον τη χαρά της επίτευξης ενός στόχου.

Όπως σημείωσε, οι τελειομανείς συχνά εγκλωβίζονται σε ένα διαρκές αίσθημα ανικανοποίητου. «Ο τελειομανής και ο τελειοθήρας είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε ένα σύμπαν ανικανοποίητου. Δεν μου αρέσει. Θέλω να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Θέλω να περάσω καλά», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε υιοθετήσει ανάλογη νοοτροπία, εν μέρει εξαιτίας των προσδοκιών των άλλων. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ να θεωρήσει κάποιο επίτευγμά του απολύτως τέλειο τον οδήγησε να επανεξετάσει τη στάση του.

«Ακόμα και τα πράγματα που θεώρησα ότι είχαν γίνει πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα μείωσαν. Ακόμα και πράγματα που δεν ήταν πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα επιβράβευσαν», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι η αντίληψη της τελειότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική του καθενός.

«Το τέλειο είναι στα μάτια των άλλων. Δεν με ενδιαφέρει το τέλειο», κατέληξε.