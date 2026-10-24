Κούβα: «Απελπισία» βλέπει η Αβάνα στην έκκληση της Ουάσινγκτον για συνεργασία με τη CIA

Με σκωπτικό τόνο απάντησε η Αβάνα στην παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, αποδίδοντας στην Ουάσινγκτον «απελπισία», καθώς εντείνεται η αμερικανική πίεση στην Κούβα.
«Τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA», σχολίασε μέσω X ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.
«Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. της CIA) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
Ahora EEUU se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en la filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes.
— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) October 24, 2026