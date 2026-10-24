Κούβα: «Απελπισία» βλέπει η Αβάνα στην έκκληση της Ουάσινγκτον για συνεργασία με τη CIA

Η Αβάνα απάντησε με σκωπτικό τόνο στην παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, αποδίδοντας στην Ουάσινγκτον «απελπισία» καθώς εντείνεται η αμερικανική πίεση στην Κούβα. Ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, σχολίασε μέσω X ότι οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις στρατολόγησης σαν να επρόκειτο για σωληνάριο οδοντόπαστας. Κατά τον ίδιο, η κίνηση αυτή μαρτυρά μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

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Διεθνή Νέα

Κούβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με σκωπτικό τόνο απάντησε η Αβάνα στην παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, αποδίδοντας στην Ουάσινγκτον «απελπισία», καθώς εντείνεται η αμερικανική πίεση στην Κούβα.
  • «Τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA», σχολίασε μέσω X ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.
  • «Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. της CIA) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με σκωπτικό τόνο απάντησε η Αβάνα στην παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, αποδίδοντας στην Ουάσινγκτον «απελπισία», καθώς εντείνεται η αμερικανική πίεση στην Κούβα.

«Τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA», σχολίασε μέσω X ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. της CIA) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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