Κούβα: «Απελπισία» βλέπει η Αβάνα στην έκκληση της Ουάσινγκτον για συνεργασία με τη CIA

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Με σκωπτικό τόνο απάντησε η Αβάνα στην παρότρυνση των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA, αποδίδοντας στην Ουάσινγκτον «απελπισία», καθώς εντείνεται η αμερικανική πίεση στην Κούβα.

«Τώρα οι ΗΠΑ καταφεύγουν σε δημόσιες διαφημίσεις για στρατολόγηση στη CIA», σχολίασε μέσω X ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Πρέπει να επικρατεί μεγάλη απελπισία ή φτώχεια στις τάξεις της υπηρεσίας (σ.σ. της CIA) για να είναι υποχρεωμένη να προωθεί τις προσφορές της σαν να ήταν σωληνάριο οδοντόπαστας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.