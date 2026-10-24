Καιρός: Ηλιοφάνεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις και ασθενείς βροχές.

Συγκεκριμένα, νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, καθώς και στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, 2 έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Δωδεκάνησα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς.