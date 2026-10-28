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Φλάβιο Μπολσονάρου: Βίντεο από την άφιξή του στο Μαϊάμι – Αρνήθηκε να παραδώσει το διαβατήριό του στη Βραζιλία

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έφθασαν στο Μαϊάμι, αφού εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του. Αναχώρησε από τη χώρα υπό άκρα μυστικότητα μετά τη δικαστική εντολή που συνδέεται με έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ταξιδεύοντας μέσω Αργεντινής και Ισημερινού.

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Διεθνή Νέα

Φλάβιο Μπολσονάρου
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έφθασαν στο Μαϊάμι, αφού αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του.
  • Έφυγε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα μετά την έκδοση δικαστικής εντολής που σχετίζεται με έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.
  • Το ταξίδι τους περιλάμβανε διέλευση από τη βόρεια Αργεντινή και τον Ισημερινό με ιδιωτικό τζετ, πριν την τελική άφιξη στις ΗΠΑ.

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Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έφθασαν στο Μαϊάμι σήμερα, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα τους χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (visa), αφού εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του.

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Ο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έφυγε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα, μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής, η οποία σχετίζεται με μια έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ εκείνος αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Η άφιξη στο Μαϊάμι και η διαδρομή

Σε πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV διακρίνεται ο Μπολσονάρου, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

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Το ταξίδι τους με προορισμό τις ΗΠΑ κέντρισε το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή.


Εισήλθαν στη βόρεια Αργεντινή αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας και κατόπιν με ιδιωτικό τζετ ταξίδεψαν έως την πόλη του Ισημερινού, Γουαγιακίλ.

Από εκεί, αναχώρησαν αεροπορικώς για Μαϊάμι.


Η προεδρία της Αργεντινής, υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό τζετ, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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