ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, βάζοντας πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις κατέστειλαν, χτύπησαν και συνέλαβαν πολίτες που διαδήλωναν κατά της σύναξης του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η κυβέρνηση και ο υπ. “Προστασίας του Πολίτη” μετέτρεψαν σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά της σύναξης που πραγματοποιεί ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Έβαλαν γερή πλάτη στους νοσταλγούς τους ναζισμού», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • «Σήμερα, ανήμερα της επετείου της έναρξης της αντίστασης του ελληνικού λαού στη φασιστική επίθεση, τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη ψέκασαν εν ψυχρώ, ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν εκείνους που διαδηλώνουν κατά της επανεμφάνισης του νεοναζισμού», καταγγέλλει η αξιωματική αντιπολίτευση.
  • «Στην επέτειο του αντιφασιστικού “ΟΧΙ”, Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης χαϊδεύουν και προστατεύουν την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Ντροπή», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Η κυβέρνηση και ο υπ. “Προστασίας του Πολίτη” μετέτρεψαν σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά της σύναξης που πραγματοποιεί ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Έβαλαν γερή πλάτη στους νοσταλγούς τους ναζισμού», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Η επίθεση της κυβέρνησης στην αντιφασιστική συγκέντρωση των σωματείων στη Θεσσαλονίκη ισοδυναμεί με ανοχή, αν όχι με στήριξη, του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου της έναρξης της αντίστασης του ελληνικού λαού στη φασιστική επίθεση, τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη ψέκασαν εν ψυχρώ, ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν εκείνους που διαδηλώνουν κατά της επανεμφάνισης του νεοναζισμού», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Στην επέτειο του αντιφασιστικού “ΟΧΙ”, Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης χαϊδεύουν και προστατεύουν την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Ντροπή».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ