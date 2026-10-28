Ύπνος: Πόσες ώρες χρειάζονται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους

Ο ύπνος δεν είναι απλώς μια περίοδος ξεκούρασης για τα παιδιά, αλλά βασικό μέρος της ανάπτυξής τους. Όταν δεν κοιμούνται αρκετά, μπορεί να εμφανίσουν ευερεθιστότητα, δυσκολίες συγκέντρωσης και προβλήματα στη διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Οι ανάγκες ύπνου μεταβάλλονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, γι’ αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν τις συστάσεις για κάθε ηλικία. Παράλληλα, η κατάλληλη θερμοκρασία, ο φωτισμός και μια σταθερή βραδινή ρουτίνα μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερες συνθήκες ύπνου.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζονται τα παιδιά ανά ηλικία

Ο ύπνος αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της ζωής τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Βοηθά τον εγκέφαλο και το σώμα να αναρρώσουν από όσα βιώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η επαρκής διάρκεια ύπνου στα παιδιά είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής τους ισορροπίας. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία τους, προκαλώντας ευερεθιστότητα, αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς, θέματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος, ακόμη και δυσκολίες στη ρύθμιση της όρεξης και του αισθήματος της πείνας.

Ο χρόνος ύπνου που χρειάζονται τα παιδιά διαφέρει ανάλογα με την ηλικία τους. Τα βρέφη χρειάζονται περισσότερες ώρες ύπνου καθώς επεξεργάζονται αμέτρητα νέα ερεθίσματα και αποκτούν δεξιότητες, ενώ οι έφηβοι χρειάζονται λιγότερο ύπνο, καθώς οι βασικές τους δεξιότητες έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός με τις συνιστώμενες ώρες ύπνου ανά ηλικία στα παιδιά:

Νεογέννητα (0 έως 4 μηνών): 8 έως 18 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μεσημεριανών ύπνων)

Βρέφη (4 έως 12 μηνών): 12 έως 16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μεσημεριανών ύπνων)

Νήπια (1 έως 2 ετών): 11 έως 14 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μεσημεριανών ύπνων)

Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 έως 5 ετών): 10 έως 13 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μεσημεριανών ύπνων)

Παιδιά σχολικής ηλικίας (6 έως 12 ετών): 9 έως 12 ώρες

Έφηβοι (13 έως 18 ετών): 8 έως 10 ώρες

Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να κοιμούνται καλά

Το να βοηθήσετε το παιδί σας να κοιμηθεί σωστά είναι συχνά ευκολότερο στη θεωρία παρά στην πράξη, καθώς ορισμένα παιδιά δυσκολεύονται να κοιμηθούν συνεχόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για αρκετά χρόνια. Η Andrea Grace, σύμβουλος παιδικού ύπνου με πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και εγγεγραμμένη επισκέπτρια υγείας, συνεργάστηκε με την M&S για να βοηθήσει τους γονείς να εξασφαλίσουν έναν ποιοτικό παιδικό ύπνο.

Όπως αναφέρει η ειδικός: «Ο σωστός ύπνος στα παιδιά είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή τους. Ο ποιοτικός ύπνος υποστηρίζει μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες, όπως τη γνωστική απόδοση, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη συναισθηματική ευεξία, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, παίζει πρωταρχικό ρόλο στη συγκέντρωση, τη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Καθώς αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι μοτίβα ύπνου των παιδιών. Κατά τους χειμερινούς μήνες, τα σκοτεινά πρωινά και οι μικρότερες ώρες φωτός της ημέρας, σε συνδυασμό με την αυξημένη έκθεση σε τεχνητό φως το βράδυ, μπορούν να διαταράξουν τα φυσικά σήματα φωτός που ρυθμίζουν τη μελατονίνη — τη ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τον ύπνο.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο και την ποιότητα του ύπνου των παιδιών, κάνοντας πιο δύσκολη τη διαδικασία να αποκοιμηθούν το βράδυ. Επίσης, ο χειμώνας συνοδεύεται συχνότερα από βήχα, κρυολογήματα και άλλες ιώσεις, που μπορούν να διαταράξουν προσωρινά τον ύπνο.

Από την άλλη πλευρά, τα πιο φωτεινά απογεύματα της άνοιξης και του καλοκαιριού δυσκολεύουν ορισμένα παιδιά να κοιμηθούν στην καθιερωμένη τους ώρα. Επομένως, δεν υπάρχει απαραίτητα μια εποχή που να είναι ιδανική για τον ύπνο των παιδιών, καθώς η κάθε μία φέρνει τις δικές της προκλήσεις».

4 βασικές συμβουλές για τη ρουτίνα ύπνου των παιδιών

Η ειδικός σε θέματα ύπνου μοιράζεται βασικές συμβουλές για να καλύψετε τις ανάγκες ύπνου του μωρού, του νηπίου ή του μεγαλύτερου παιδιού σας: