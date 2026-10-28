Κακοκαιρία: «Βροχή» τα προβλήματα στο Νότιο Πήλιο και στη Σκιάθο – Μηνύματα από το 112, πλημμύρες και κατολισθήσεις

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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στο Νότιο Πήλιο, όπου οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει χειμάρρους και ρέματα, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Στον Πλατανιά, τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμανάκι, το οποίο έχει σχεδόν χαθεί κάτω από τα νερά. Σε βίντεο από την περιοχή καταγράφεται η ορμή των υδάτων, που παρασύρουν κάδους, κορμούς, κλαδιά και τμήματα δέντρων.

Ένας τραυματίας στον Πλατανιά – Επί τόπου η ΕΜΑΚ

Ομάδα της ΕΜΑΚ συνδράμει στην μεταφορά κατοίκων που έχουν αποκοπεί στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, μετά την υπερχείλιση του Χαλορέματος.

Ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε από φρεάτιο κατά τη διάρκεια της πλημμύρας και χρειάστηκε να μεταφερθεί με βάρκα της ΕΜΑΚ από το αποκομμένο τμήμα του Πλατανιά.

Τα νερά έχουν χωρίσει τον οικισμό στα δύο, ενώ πλημμύρες αναφέρονται σε τρία σπίτια και ένα κατάστημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που βρίσκονται στον Πλατανιά Μαγνησίας, έλαβαν ειδοποίηση να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αποκομμένοι και χωρίς νερό κάτοικοι στον Πλατανιά

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου κ. Μιχάλη Μιτζικό, κανένα έργο δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτόν τον όγκο νερού που είναι αντίστοιχος με αυτόν της κακοκαιρίας Daniel το 2023. Ο κ. Μιτζικός που επίσης αποκλείστηκε στον Πλατανιά, κατά την διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης, δήλωσε πως, οι κάτοικοι που είναι αποκλεισμένοι, γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν με κάθε τρόπο.





Ο ίδιος τόνισε πως χρειάζεται υπομονή, έως ότου υποχωρήσουν τα νερά. Για τον ίδιο, το πιο σημαντικό πρόβλημα που προκλήθηκε απο την κακοκαιρία, όπως αναφέρει, είναι ότι έχουν υποστεί καταστροφή οι δύο γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή.

Στη Μηλίνα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, ενώ η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατέβασαν πέτρες και κούτσουρα, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η διέλευση προς το Τρίκερι, σε πλημμυρισμένο σημείο του κεντρικού δρόμου.





Παράλληλα, μαρτυρία από την περιοχή ανέφερε άνοδο της στάθμης στο ρέμα της Μηλίνας και επέκταση των νερών που λίμναζαν, καθώς δεν υπήρχε επαρκής διέξοδος προς τα κατάντη.

Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμος στο Χόρτο

Στο Χόρτο, ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, ενώ μεγάλη ήταν η ροή του νερού στο ύψος της γέφυρας. Οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός επιβάρυναν τις συνθήκες στα παραθαλάσσια σημεία.

Πλημμυρικά προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στο Χόρτο του Νοτίου Πηλίου, όπου νερά έχουν καλύψει τον κεντρικό δρόμο και έχουν εισχωρήσει σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί απαντλήσεις σε ακίνητα που βρίσκονται κοντά στον δρόμο και στο ρέμα, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν πλημμυρίσει και κτήματα.

Προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Συκή, λεύκα έπεσε πάνω σε στύλο του δικτύου, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε όλο το χωριό. Χωρίς ηλεκτρικό παραμένει και η Άφησσος, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί εάν η διακοπή συνδέεται με την ίδια βλάβη.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν αναφερόταν κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, ενώ οι παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των νερών και την αποκατάσταση της πρόσβασης συνεχίζονται.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Ραμματάς βρίσκονται στον Πλατανιά, όπου καταγράφεται μία από τις σοβαρότερες εστίες πλημμύρας. Οι υπηρεσίες του δήμου και οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η νέα κακοκαιρία ξυπνά στους κατοίκους μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, όταν το Νότιο Πήλιο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις πλημμυρισμένες διαδρομές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλοι όγκοι νερού και στη Μακρυνίτσα

Στη δίνη της κακοκαιρίας και η Σκιάθος

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και διακοπές στην κυκλοφορία συνθέτουν την εικόνα στη Σκιάθο, όπου η ασταμάτητη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο

Η Αστυνομία απαγόρευσε από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου–Κουκουναριών, από την περιοχή «Ακρόπολη» έως τις Κουκουναριές, καθώς και στις κάθετες δευτερεύουσες οδούς.

Στην απόφαση επισημαίνονται ιδιαίτερα οι περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος. Η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι να σταματήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.



Ο περιφερειακός και ο επαρχιακός δρόμος παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας, ενώ κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Ενδεικτικό είναι ότι ήχησε και το 112

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Σε «Red Code» Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” έχουν τεθεί αρκετές περιοχές της χώρας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

* Η Περιφέρεια Αττικής.

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων

* Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιπλέον, συστάσεις εκ νέου απευθύνει στους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες :

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr