Κρίνο και αγκάθι: Ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια το μεγάλο του μυστικό

Ο Γεροδήμος αφήνει ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή με αυστηρή προειδοποίηση, ενώ η Λευκή αρνείται να εγκαταλείψει την Πλατανιά και πιέζει για την αποκάλυψη των οικογενειακών μυστικών. Την ώρα που ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως ανοίγει ξανά την υπόθεση και οι Δρογουταίοι συγκρούονται στο χωριό, ο Παναγής αποκαλύπτει ότι ο Ηλίας δεν πέθανε και ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας το μεγάλο του μυστικό.

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Κρίνο και Αγκάθι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γεροδήμος αφήνει ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή, προειδοποιώντας τους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και ένα νέο λάθος μπορεί να τους καταστρέψει.
  • Ο Παναγής μαθαίνει πως ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως ψάχνει ξανά την υπόθεση του Ηλία, ενώ οι Δρογουταίοι συγκρούονται στο χωριό για την επιστροφή της Λευκής.
  • Την ώρα που διαρρέει πως ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν, ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια το μεγάλο του μυστικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Ο Γεροδήμος αφήνει ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή, προειδοποιώντας τους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και πως ένα νέο λάθος μπορεί να τους καταστρέψει.

Ο Μάρκος θέλει να φύγουν από την Πλατανιά, όμως η Λευκή αρνείται να εγκαταλείψει το χρέος της απέναντι στον Ηλία και τον πιέζει να της αποκαλύψει τι κρύβει η οικογένειά του. Την ίδια ώρα, ο Παναγής μαθαίνει πως ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως ψάχνει ξανά την υπόθεση του Ηλία και τρέμει για την πιθανή αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ ο Μήτρος παραμένει αμετανόητος και η Λεμονιά βυθίζεται στην οργή.

Στο χωριό, οι Δρογουταίοι συγκρούονται μεταξύ τους για την επιστροφή της Λευκής ως γυναίκας του Μάρκου, ενώ ο Σκλίβας την κατηγορεί πως πρόδωσε τον αδελφό της και τον κοινό αγώνα τους ενάντια στους Αρβανιταίους.

Κι ενώ ο Παναγής αφήνει να του ξεφύγει στη Μαριγώ πως ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν, ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια το μεγάλο του μυστικό…

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