Βελόπουλος για την 28η Οκτωβρίου: Με τα «ΌΧΙ» θα μεγαλώσουμε, με τα «ΌΧΙ» θα διαπρέψουμε

Η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επετείους της ελληνικής ιστορίας, καθώς συμβολίζει την αντίσταση και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Με αφορμή την εθνική επέτειο, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ» και στα μηνύματα που αυτό «μεταφέρει» στη σύγχρονη εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο.

«Τα μεγάλα «ΌΧΙ» και οι προκλήσεις του σήμερα»

«Εμείς οι Έλληνες γίναμε μεγάλοι με τα μεγάλα «OXI» μας. Σήμερα είναι μεγάλη εορτή του «OXI». Σήμερα ο Μεταξάς και ο ελληνικός λαός είπαν το μεγάλο «OXI». Δυστυχώς, για τους πολιτικούς αρχηγούς τα μεγάλα «OXI» έχουν τελειώσει. Όλοι τους ξέχασαν τα μεγάλα «OXI», αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Αυτό το «OXI» του Μεταξά και του ελληνικού λαού πρέπει να είναι επίκαιρο, γιατί οι επόμενες μέρες ή μήνες θα είναι δύσκολες για τον ελληνικό λαό και την πατρίδα. Το μήνυμα είναι ένα: Με τα «OXI» θα μεγαλώσουμε, με τα «ΟΧΙ» θα διαπρέψουμε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.